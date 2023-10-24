Apple'ın 30 Ekim'de gerçekleştireceği "Scary Fast" isimli etkinliğinde tanıtacağı yeni Mac modelleri ortaya çıktı. Mark Gurman'ın iddialarına göre yeni bilgisayarlar tasarıma değil, performansa odaklanacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, 30 Ekim Pazartesi günü "Scary Fast" olarak isimlendirilen bir etkinlik düzenleneceği duyuruldu. Etkinlikle ilişkili olarak paylaşılan bir görüntü, bu etkinlikte yepyeni Mac modelleri ile tanışmamızı sağlayacak.

Peki Apple'ın bu etkinlikte tanıtacağı yeni Mac'ler, hangi özelliklere sahip olacak? Deneyimli bir Apple analisti olan Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın Scary Fast etkinliğinde tanıtmayı planladığı tüm ürünleri ifşa etti. Gelin hep birlikte, Gurman'ın iddialarına yakından bakalım.

Apple'ın Scary Fast etkinliğinde tanıtması muhtemel yeni Mac modelleri:

M3 ve M3 Max işlemcilerle donatılan yepyeni MacBook Pro:

Mark Gurman'ın açıklamasına göre Apple'ın tanıtacağı ilk ürün, M3 ve M3 Max isimli yeni işlemcilerle donatılmış olan MacBook Pro'lar olacak. Tüketiciler, yeni modellerde tasarım açısından önemli bir fark görmeyecekler ancak iş performansa kaldığında, yeni dizüstü bilgisayarlar ciddi anlamda heyecanlandıracak.

İddialara göre M3 işlemciler, 3 nm üretim sürecinden geçecekler ve üst düzey performans sunacaklar. Gurman, bu işlemcilerin test aşamasındayken farklı farklı versiyonlarının bulunduğunu söylüyor. Şu ana kadar ortaya çıkan versiyonlar şöyle:

Apple M3: 6 yüksek performans ve 6 verimlilik çekirdeği içeren, 12 çekirdekli CPU. 18 çekirdekli GPU. 10 yüksek performans ve 4 verimlilik çekirdeği içeren, 14 çekirdekli CPU. 30 çekirdekli GPU.

Apple M3 Max: ​ 12 yüksek performans ve 4 verimlilik çekirdeği içeren, 16 çekirdekli CPU. 40 çekirdekli GPU.



Tüm bunlara ek olarak; Apple'ın 24 GB ve 48 GB kapasiteli yeni RAM seçenekleri sunabileceği de iddialar arasında.

Nisan 2021'den sonraki ilk iMac!

Apple, Nisan 2021'de yeni iMac modellerini piyasaya sürdü ve bu bilgisayarlar, o günden sonra bir daha yenileme almadı. Mark Gurman, bunun Scary Fast etkinliğinde değişeceğini söylüyor. Evet, tıpkı MacBook Pro'da olduğu gibi yeni nesil iMac'te de büyük bir tasarım değişikliği yaşanmayacak. Bu bilgisayar da M3 işlemcilerle donatılacak.

USB Type-C girişli aksesuarlar:

Apple, Avrupa Birliği kararları doğrultusunda iPhone'larda USB Type-C'ye geçiş yaptı. Mark Gurman'a göre bu durum, artık bilgisayar bölümüne de yayılacak. Analist, Apple'ın yeni bilgisayarlarında aksesuar girişi olarak USB Type-C sunacağını, bunun doğal bir sonucu olarak da USB Type-C girişli yeni aksesuarlar tanıtacağını iddia ediyor.