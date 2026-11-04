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Binance, 6,3 Milyar Dolarlık Saldırının Detaylarını Açıkladı: Sahte İş Görüşmesiyle Sisteme Sızmışlar!

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Binance, milyarlarca dolarlık kripto varlığın çalındığı saldırıya ilişkin ilk bulgularını paylaştı.

Binance, 6,3 Milyar Dolarlık Saldırının Detaylarını Açıkladı: Sahte İş Görüşmesiyle Sisteme Sızmışlar!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Önce ne olduğunu hatırlamakta fayda var: 29 Ekim 2026’da Binance cüzdanlarından yaklaşık 6,3 milyar dolar çalınmış, paranın büyük bölümü 20 dakika içinde saldırganların hesaplarına aktarılmıştı. Güncel kurla yaklaşık 315 milyar TL eden bu tutarı tahayyül etmek elbette kolay değil. Şöyle ifade edelim: Her gün 10 milyon TL harcasanız bile tamamını bitirmeniz yaklaşık 86 yıl sürer. Bybit’in 1,5 milyar dolarlık kaybını dört kattan fazla aşan bu soygun, kayıtlara geçen en büyük kripto para hırsızlığı oldu.

Binance’in paylaştığı yeni bulgulara göre saldırı aylar öncesinden hazırlanmış. Saldırganlar, sahte iş görüşmeleri ve zararlı yazılımlarla çalışanların bilgisayarlarına sızmış; şirketin iç yapay zekâ aracını da diğer mühendisleri hedef almak için kullanmış. Ardından ele geçirdikleri yetki ve giriş bilgileriyle cüzdan sistemlerine ulaşmışlar.

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Binance, 6,3 Milyar Dolarlık Saldırının Detaylarını Açıkladı: Sahte İş Görüşmesiyle Sisteme Sızmışlar!
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İlk izler haziranda indirilen bir yazılıma uzanıyor

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Haziran ayında bir mühendis, yapay zekâ destekli bir kodlama aracını kurmak isterken değiştirilmiş bir kurulum dosyası indirmiş. Bilgisayardaki olağandışı hareketleri fark eden Binance güvenlik ekibi, cihazı değiştiriyor ve çalışanın giriş bilgilerini yeniliyor. Ne var ki saldırganlar bu sırada mühendisin görevini ve cüzdan ekibindeki yerini çoktan öğrenmiş bulunuyor.

Bu olay tek başına soyguna yol açmasa da saldırganların şirket içindeki çalışanları ve yetkilerini tanımasını sağlıyor. Aylar sonra başka bir mühendise bu kez iş teklifiyle ulaşıyorlar.

İş görüşmesindeki test görevi zararlı yazılım çıktı

Eylül ayında saldırganlar, bir iş arama platformu üzerinden Binance’te çalışan bir yazılım mühendisine ulaşıyor. Kendini bir şirketin proje yöneticisi olarak tanıtan kişi, mühendisi sözde insan kaynakları çalışanıyla görüntülü görüşmeye yönlendiriyor. Güven kazanmak için sahte sosyal medya hesapları, kişisel fotoğraflar ve videolar da hazırlanmış.

İkinci görüşmede mühendisin karşısına kendini şirketin CEO’su olarak tanıtan başka bir saldırgan çıkıyor. Görüşmenin sonlarına doğru, becerilerini değerlendirmek için bir deneme çalışması yapmasını istiyor. Bunun için indirmesi gereken dosyalarda ise zararlı yazılım gizli. Mühendis indirdiği kodu şirket bilgisayarında çalıştırınca yazılım, güvenlik araçlarına yakalanmadan sisteme yerleşiyor.

Yapay zekâ aracından diğer mühendislerin bilgisayarlarına geçtiler

20 Ekim’de saldırganlar, ele geçirdikleri bilgisayardan şirketin iç yapay zekâ aracına erişiyor. Bu aracı kullanarak cüzdan ekibindeki iki mühendisi daha hedef alıyorlar. Çalışanlardan birinde, şirket sistemlerine yazılım dağıtma yetkisi veren bir erişim anahtarı buluyorlar.

29 Ekim’de bu anahtarı kullanarak para transferlerini imzalayan iç sisteme sızıyorlar. Ardından Binance’in günlük işlemlerde kullandığı, internete bağlı sıcak cüzdanlardan kendi adreslerine para aktarmaya başlıyorlar. FBI, saldırıyı Kuzey Kore destekli TraderTraitor grubuna bağladı.

Kaybın yüzde 98’i şirketin kaynaklarıyla karşılandı

Binance, 31 Ekim itibarıyla çalınan varlıkların yüzde 98’ini kendi kaynaklarıyla yerine koyduğunu açıkladı. Kalan bölümdeki varlıkları piyasadan temin etmek daha zor olduğu için satın alma süreci devam ediyor.

Çalınan fonların yaklaşık 2,85 milyar dolarlık kısmı ise dondurulmuş veya aktarımı engellenmiş durumda. Ancak bu, paranın Binance’e geri döndüğü anlamına gelmiyor. Şirketin kendi kaynaklarıyla kaybı karşılaması ile çalınan fonların hareketinin durdurulması ayrı süreçler. Binance, piyasa fiyatlarına göre değeri değişebilen bu tutara ilişkin kontrollerin de sürdüğünü belirtiyor.

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