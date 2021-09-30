iOS 15'e Geçiş Yapanlar Birçok Hatayla Karşılaşıyor

,OS 15 güncellemesiyle gelen hatalar gün geçtikçe artıyor. Apple tarafından yapılan açıklamayla hataların düzeltilmesine yönelik güncelleme çalışmalarının sürdürüldüğü duyuruldu. iOS 15.1’in ne zaman geleceği belirsiz olsa da ufak hataların kısa sürede iOS 15.0.1 güncellemesiyle giderilmesi bekleniyor.

Apple tarafından iPhone 13’ün lansmanından hemen sonra erişime açılan yeni yazılım güncellemesi iOS 15, birçok yeniliğin yanında bazı hatalarla geldi.

Daha önce kullanıcıların iOS 15’e geçtikten sonra yaşadıkları ses sorunlarından bahsetmiştik. Bu yeni güncelleme pek çok kullanıcı tarafından çeşitli sebeplerle eleştirilmeye devam ediyor.

iOS 15 kullanıcılar tarafından benimsenmedi

Web ve mobil uygulamalar ile kullanıcı etkileşimlerini analiz eden şirket Mixpanel’e göre, 20 Eylül’de yayınlanan yazılım güncellemesine geçiş yapan kullanıcıların %20’si hatalarla karşılaştı. Bu sebeple kullanıcılar iOS 15’i benimseyemedi. Apple, iOS 14 için Haziran ayında %85’lik bir benimsenme oranını bildirmişti, iOS 15 için ise henüz bir istatistik belirtmedi. Mixpanel’in de analizinden hareketle şu ana kadarki kullanıcı deneyimine bakılırsa iOS 15’in benimsenmesi, iOS 14’e göre daha yavaş ilerliyor.

Bunun başlıca sebebi iOS 14’ün kullanıcılara önemli güvenlik önlemleri almaya devam etme seçeneği sunarken, iOS 15’te bu özelliğin henüz gelişmemesi olabilir. Bunun dışında karşılaşılan birçok hata daha var. Bu hatalar başlıca; İcloud yedeklemelerinde yaşanan sorunlar, Dokunmatik ekranlarda işlev kayıpları ve Apple Watch ile kilit açma özelliklerinde yaşanan aksaklıklar şeklinde sıralanabilir.

Apple yakında gelecek bir yazılım güncellemesiyle bu sorunların ortadan kalkacağını duyurdu. Şu anda bu sürüm ile gelen sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütülüyor, iOS 15.1’in beta sürümü test ediliyor. Ancak sürümün ne zaman güncelleneceğine dair net bir bilgi yok. Apple’ın ortaya çıkan güvenlik hatalarını ve diğer basit hataları yakın zamanda iOS 15.0.1 gibi ufak bir güncellemeyle çözmesi bekleniyor.