Apple'ın giyilebilir teknoloji işletim sistemi watchOS, yepyeni özelliklere kavuşuyor.

Varsayılan uygulamaların kullanıcı tarafından değiştirilememesi veya silinememesi, cihazda gereksiz yer kapladığı gibi kullanıcının istediği gibi bir uygulama düzenine sahip olamamasına da yol açıyor. Apple ise Apple Watch'un işletim sisteminde değişikliğe giderek varsayılan olarak yüklü gelen uygulamaların silinebilmesine olanak tanıyor.

Apple'dan gelen açıklamaya göre watchOS 6 ile Alarm, Zamanlayıcı, Kronometre, Remote, Remote Kamera, Radyo, Telsiz, EKG, Breath, Gürültü, Cycle Tracking uygulamalarının Apple Watch'tan tamamen ve sonsuza kadar silinebileceği netleşti. Kalp Atışı ve Mesajlar gibi Apple ekosistemi için önemli uygulamalar ise silinmemeye devam edecek.

Yeni işletim sistemi sürümü watchOS 6 ile yüklü gelen uygulamaların neredeyse tamamına yakını cihazdan kaldırılabiliyor. Bunu gerçekleştirmek için kullanıcıların uygulama ikonlarının üzerine basılı tutup daha sonrasında ekranda ve uygulamaların üstlerinde beliren çarpı simgesine basmaları yeterli oluyor. Bahsettiğimiz yeni özelliğin Eylül ayında yayınlanacak olan açık betaya da ekleneceği bilgisi var.