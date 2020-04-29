Apple, 'Destek' Uygulaması İçin Büyük Bir Güncelleme Yayınladı

Apple, koronavirüs sebebiyle dünya genelinde birçok mağazasını kapatmak zorunda kaldı. Bu süreçte Apple cihazlarında sorun yaşayan kullanıcılarını da düşünen şirket, Apple Destek uygulamasına oldukça büyük bir güncelleme yayınladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle dünyanın birçok noktasında Apple’ın perakende satış mağazaları kapanmış durumda. Şu an Apple cihazları için desteğe ihtiyaç duyanların başvurabileceği yer sadece sanal destek platformları ve şirket de bunun için iOS işletim sistemindeki Apple Destek (Apple Support) uygulamasında büyük bir güncellemeye gidiyor.

ABD merkezli teknoloji devi, Apple Destek uygulamasını bundan yaklaşık üç yıl önce kullanıcılarının hizmetine sunmuştu. Bu sayede Apple ürünlerinde sorun yaşayanlar için verimli çalışan bir seçenek ortaya çıkmıştı.

Apple Destek uygulaması:

Apple, bu hafta Apple Destek uygulaması için sürüm 4.0 güncellemesini yayınladı. Uygulama için yayınlanan yeni güncellemeyle iOS 13 Karanlık Mod desteği kullanıcılara sunulmuştu. Ayrıca kullanıcılarının canlı destek hizmetiyle daha kolay iletişime geçmesi ve bilgi alması için kullanıcı arayüzünde düzenlemelere gidildi.

Apple Destek uygulamasının sağladığı en büyük kolaylıklardan bir tanesi; Apple ID ve iCloud sayesinde hangi cihaza sahip olduğunuzu bilmesi. Bu sayede teknik bilgilere çok hâkim olmayan kullanıcıların cihazın seri veya model numarası gibi bilgilerle 'boğuşması' gerekmiyor. Apple uygulaması, hâlihazırda teknik bilgilere sahip olduğundan cihazın belirlenebilmesi için bir teknisyene de ihtiyaç duyulmuyor.

Bunlara ek olarak uygulamanın yeni sürümü, adım adım sorunlarınızı çözebileceğiniz bir araç sunuyor. Bu sayede sahip olduğunuz Apple cihazı ne olursa olsun sorunun teşhisini kendiniz koyabiliyorsunuz. Hatta Apple Pencil ve Magic Keyboard için dahi çözümler sunuluyor.

Servisler ve abonelikler:

Apple, ayrıca tüm servisleriniz ve abonelikleriniz için de destek seçeneği ekledi. Bu sayede Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ ve iCloud gibi servisler için de yardım alınabilecek. Sıkça Sorulan Sorular ve İpuçları özelliklerin yanı sıra uygulamanın içerisinden servise ilişkin özelliklere erişilebiliyor. Yani uygulama içerisinden iCloud şifresi sıfırlanabilir, depolama alanı yönetilebilir, ödeme şekilleri güncellenebilir veya abonelikler yönetilebilir. Tabii tüm bunlar Ayarlar uygulamasından da halledilebilir ancak hepsinin tek bir çatı altında toplanması kullanımı daha kolay hâle getiriyor.

Ayrıca teknik konulara çok hâkim olmayan aile üyeleri ve arkadaşlarınız da Apple Destek uygulamasını kullanarak bu süreci basitleştirebilir. Apple, ayrıca Destek uygulamasının her bölümüne irtibat seçenekleri de eklemiş durumda. Yani yazılı metinlerle sorunun çözülemediği durumlarda çağrılara başvurulabilir.