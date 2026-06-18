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Apple CEO'su Tüm Apple Ürünlerine Zam Geleceğini Açıkladı: iPhone 18 Ne Kadar Olacak?

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Apple CEO'su Tim Cook, artan maliyetler nedeniyle tüm ürünlere zam gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Peki iPhone 18 bu fiyat artışından nasıl etkilenecek?

Apple CEO'su Tüm Apple Ürünlerine Zam Geleceğini Açıkladı: iPhone 18 Ne Kadar Olacak?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple CEO'su Tim Cook, The Wall Street Journal'a verdiği özel demeçte şirketin artık fiyat artışlarını durduramayacağını resmen kabul etti.

Yapay zekâ şirketlerinden gelen benzeri görülmemiş talep, tüm dünyada ciddi bir RAM ve depolama çipi kıtlığı yaratmış durumda. Bu durum, tedarik zinciri başarısıyla tanınan Apple'ı bile köşeye sıkıştırdı. Cook, tüketicileri bu artışlardan korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak durumun artık sürdürülemez bir noktaya ulaştığını belirtti.

İçerikten Görseller

Apple CEO'su Tüm Apple Ürünlerine Zam Geleceğini Açıkladı: iPhone 18 Ne Kadar Olacak?
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"Maalesef fiyat artışları kaçınılmaz. Bize aktarılan devasa zamları hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz ve müşterilerimizi bu artışlardan korumaya çalışıyoruz ancak durum sürdürülemez hâle geldi." — Tim Cook

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iPhone 18'in maliyeti arttı

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Araştırma şirketi TechInsights tarafından paylaşılan verilere göre Apple'ın mevcut kâr marjını koruyabilmesi için iPhone 18 Pro modelinin fiyatını yaklaşık 270 dolar artırması gerekiyor. Yeni duyurulan yapay zekâ özellikleri ve gelişmiş Siri fonksiyonları, yeni telefonların çok daha yüksek RAM kapasitelerine ihtiyaç duymasına neden oluyor.

Maliyet kalemlerine bakıldığında tablonun ciddiyeti daha net anlaşılıyor. TechInsights Direktörü Mike Howard'ın paylaştığı verilere göre iPhone 17 Pro'da kullanılan 12 GB RAM için Apple'ın ödediği 39 dolarlık maliyet, iPhone 18 Pro döneminde 145 dolara kadar fırlayabilir. Benzer şekilde, giriş seviyesi modeldeki depolama birimi maliyetinin de 13 dolardan 51 dolara yükselmesi bekleniyor. iPhone 17 Pro'nun toplam parça ve üretim maliyeti 530 dolar civarındayken, bu rakam iPhone 18 Pro'da %25 artışla 726 dolara ulaşabilir.

iPhone 18 fiyatı ne kadar olacak?

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TechInsights, Apple'ın iPhone 17 Pro'daki %47'lik brüt kâr marjını korumak istemesi durumunda iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatının 1.371 dolar olması gerektiğini söylüyor.

Apple'ın standartlaştırılmış fiyat politikası göz önüne alındığında, cihazın %44 kâr marjıyla 1.299 dolardan satışa sunulması da ihtimaller dâhilinde fakat iPhone 18 Pro'da yer alması beklenen ve %50 daha maliyetli olan gelişmiş kamera sistemi de hesaba katıldığında, başlangıç fiyatının net bir şekilde 1.399 dolara çekilebileceği öngörülüyor.

Peki siz böylesine büyük bir zammın ardından yeni iPhone 18 serisini almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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