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iOS 27 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler

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Apple, iOS 27'nin ikinci geliştirici beta sürümünü resmen yayımladı. İşte iPhone modellerine gelecek yeni özellikler.

iOS 27 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, haziran başı gerçekleştirilen WWDC 2026 kapsamında iPhone’lara gelecek yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 27’yi resmen duyurmuştu. iOS 27, önceki yıllara göre öyle büyük değişikliklerle gelmiyordu. Ancak en önemli yenilikler yeni Siri başta olmak üzere yapay zekâ tarafında olacaktı.

Geçtiğimiz haftalarda iOS 27’nin ilk betasının yayımlandığını görmüştük. Şimdi ise iOS 27 Beta 2 geldi. Bu beta geliştiricilere yönelik beta. Herkese açık ikinci beta sürüm ise temmuzda çıkacak. Gelin sürümdeki yeniliklere bakalım.

İçerikten Görseller

iOS 27 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler
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siriapp
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iOS 27 Beta 2’yle gelen yenilikler

Siri

ios1

iOS 27 Beta 2 ile birlikte, Notes, Mail ve Messages gibi popüler uygulamalarda klavyenin hemen üzerinde yeni bir "Write with Siri" (Siri ile Yaz) butonu yer almaya başladı. Bir önceki betada bu özellik yalnızca bir metin seçildiğinde tetiklenirken, artık doğrudan klavye üzerinden erişilebilir durumda.

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ios22

Diğer taraftan, iPhone 17 Pro ve iPhone Air modellerine özel sunulan Siri ses özelleştirme menüsünde yer alan "Pace" (Hız) ve "Expressivity" (İfade Gücü) seçeneklerinin yanına "Yakında Gelecek" (Coming Soon) ibaresi eklendi. Beta 1'de çalışmayan bu işlevlerin önümüzdeki süreçte aktif edileceği netleşmiş oldu.

Siri uygulaması

siriapp

Apple, iOS 27 ile Siri uygulamasını tanıtacaktı ve ilk betada bu uygulamayı göstermişti. Yeni beta sürümünde ise Siri uygulamasına birden fazla konuşmayı silmek için yeni bir seçenek eklendi.

RCS

rcs

Android kullanıcılarıyla iMessage benzeri bir iletişim kurulmasını sağlayan RCS altyapısında da iyileştirmeler mevcut. Kullanıcılar artık RCS sohbetlerinde belirli bir mesaja basılı tutarak doğrudan o mesaja yanıt verebiliyorlar. Ayrıca iOS 26 sürümünde görseller üzerindeki emoji tepkileri metin formatında (Örn: [x bir resmi beğendi]) görünürken, iOS 27 Beta 2 ile birlikte bu tepkiler iMessage'da olduğu gibi doğrudan görsel veya videonun üzerinde emoji olarak düzgün bir şekilde görüntüleniyor.

Visual Intelligence

visual

Ayarlar uygulamasının Siri bölümünde artık yepyeni "Görüntü aramsına gönderme" isimli bir Görsel Zekâ (Visual Intelligence) özelliği bulunacak. Görüntü aramasına gönderme özelliği varsayılan olarak kapalı gelecek. Apple, bu özelliği açmanın benzer görselleri bulmak adına görseller otomatik olarak üçüncü taraflara gönderildiğini söylüyor.

Cüzdan uygulaması

wallet

Sağ üst köşedeki üç nokta ikonundan erişilebilen "Insights" (Öngörüler) adlı yeni bir özellik eklendi. Gelen bilgilere göre kullanıcıların hesaplarını bağlayarak harcama analizlerini, tekrarlayan işlemleri ve güncel bakiye bilgilerini görebileceği bir işleve sahip olacak.

Hava Durumu

havaduru

Hava Durumu uygulamasındaki açık mavi renkteki bazı metinler daha açık ve parlak hale getirilerek okunması kolaylaştırıldı. Yağış miktarı, hava durumu açıklaması ve rüzgar hızı artık daha parlak renkte.

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