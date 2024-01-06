Apple'ın bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan kapalı ekosistemi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Apple Watch, Apple Pay ve iMessage başta olmak üzere Apple'ın, ekosistem ürünlerini rakiplerinin erişimine kapatarak tekelcilik yapıp yapmadığı soruşturuluyor.

Teknoloji, son 20-30 yılda kelimenin tam anlamıyla hayatın her noktasını ele geçirmiş durumda. Bu durum, bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da günlük hayatın şirketlerin kontrolüne geçmesine neden oluyor. ABD, şirketlerin tekelleşmesine karşı dik duruşunu kısmen de olsa korumaya devam etmek için bazı adımlar atıyor.

Son beş yıl içinde ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Federal Ticaret Komisyonu, arama ve reklamcılık konusunda iki kez Google'a, rekabeti ortadan kaldırmaya çalıştıkları için de birer kez Amazon ve Meta'ya anti-tekelcilik davaları açarak teknoloji devlerine gerekli mesajı vermişti. Şimdi ise Apple, bugüne kadarki en büyük anti-tekelcilik davasıyla karşı karşıya kalmak üzere.

Apple'ın kapalı ekosistemi ile rekabeti bozup bozmadığı inceleniyor

The New York Times'ın soruşturma tamamlanmadığı için ismini açıklamadığı kaynaklarına göre ABD Adalet Bakanlığı, bazı Apple ürün ve hizmetlerini mercek altına almış durumda. Soruşturmanın gerekçesiyse Apple'ın bahsi geçen ürün ve hizmetler ile tüketicilerin farklı marka ürünlere geçişini ve rakip markaların ilgili kategoride rekabet etmesini zorlaştırıp zorlaştırmadığının tespit edilmesi.

Soruşturmanın ana odak noktalarından biri, Apple Watch. Bildiğiniz gibi Apple'ın akıllı saatleri, iPhone'lar ile daha uyumlu çalışıyor ve Android telefonlarla tam anlamıyla kullanılamıyor. Teknoloji devinin bu "ayrımcılığı", Apple Watch'un tekelleşme aracı olarak kullanıldığı şeklinde yorumlanabilir. Ancak bunun için öncelikle Apple Watch-iPhone ilişkisi incelenip Apple'ın bu ayrımcılığı rekabeti engellemek için yapıp yapmadığının tespit edilmesi gerekiyor.

Apple Pay ve iMessage da mercek altında

Soruşturmaya konu bir diğer Apple ürünü ise Apple Pay oldu. Düzenleyiciler, Apple'ın ilgili ödeme sistemini rakipsiz kılmak için rakip dijital ödeme sistemlerini engelleyip engellemediği inceleniyor.

Ayrıca yılların tartışması olan iMessage'ın diğer işletim sistemlerine kapalı olması da soruşturmanın bir parçası. Bugüne kadar iMessage ile ilgili çok fazla gelişme olduğundan hepsini tek tek anlatmıyoruz ancak dileyen okurlarımız aşağıdaki ilgili içeriklerden konuyla ilgili gelişmelere göz atabilirler.

Apple, soruşturmadan haberdar. Henüz dava açılıp açılmayacağı belli değil

Özetlemek gerekirse ABD Adalet Bakanlığının Apple'a karşı başlatmaya hazırlandığı yeni yasal savaş, Cupertinolu teknoloji devinin tüketicileri Apple ürünlerini kullanmaya davet etmek ve kullananların da farklı markalara geçişini zorlaştırmak için kullandığı "ekosisteme" ateş edecek. Apple ekosisteminin Android ve Windows cihazları dışlayan kapalı yapısı, bu kez Apple'ın başını ağrıtabilir.

Kaynaklara göre Apple, söz konusu soruşturmadan bihaber değil. Hatta Adalet Bakanlığı yetkilileri, soruşturmayla ilgili olarak Apple ile birçok kez görüştü. Yetkilier henüz soruşturma sonuçlarını inceliyorlar ve dava açılıp açılmayacağı dahi kesinleşmiş değil. Ancak dava açılması gerektiğine karar verilmesi halinde yılın ilk yarısında dosyanın mahkemeye ulaşacağı belirtiliyor. Ne Apple ne de ABD Adalet Bakanlığı, The New York Times'ın konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi. Bu konuda yeni bir gelişme olduğu takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.