Apple, çıkar çıkmaz kullanıcıların oldukça beğendiği Beeper Mini'yi kapatmış gibi görünüyor. Şirketin ilk uygulaması Beeper Cloud, mesajları Mac sunucusu üzerinden ilettiği için güvensiz sayılmıştı.

Apple’ın oldukça stabil ve sorunsuz çalışan iMessage servisi, şu noktada maalesef Android kullananların tabiri caizse camdan ekmek bandırarak izlediği bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Çok sayıda firma da Android kullanıcılarını bu hizmetten yoksun bırakmamak için iMesssage’ı Android’e getiren birtakım uygulamalar çıkarıyor.

Fakat bu uygulamalar, çoğu zaman bir Mac sunucusuna bağlanarak onun üzerinden mesaj göndermenizi sağlıyor. Yani direkt olarak servise değil, servise bağlı olan bir cihaza bağlanmış oluyorsunuz. Bu durumu ortadan kaldıran uygulama, geçtiğimiz cuma günü bazı problemler yaşamış ve şirket tarafından da sorunun Apple kaynaklı olduğu söylenmişti.

Apple: iMessage’a erişmek için sahte bilgiler kullanan teknikleri engelledik.

Dediğimiz gibi Beeper Mini, diğer servislerden farklı olarak uzaktaki bir Mac cihaz üzerinden çalışmıyor. Fakat opsiyonel olarak Apple üzerinden giriş yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz perşembe günü çıkış yapan uygulama, başta Apple’a sağlam bir darbe vurmuş olsa da daha sonradan kendisi de bir darbe almış oldu.

Apple'dan Nadine Haija, 9to5Mac’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz Apple’da ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sektörün öncüsü olacak derecede gizlilik ve güvenlik teknolojileriyle inşa ediyor, bu sayede kullanıcılara verilerinin tam kontrolünü verirken kişisel bilgileri güvende tutuyoruz. Kullanıcılarımızı güvende tutmak adına, iMessage’a erişim sağlamak için sahte bilgiler kullanan teknikleri engellemek için adımlar attık. Söz konusu teknikler; üst veri sızıntılarının yanı sıra istenmeyen mesajlara, spam’lara ve oltalama saldırılarına zemin hazırlayarak kullanıcı gizliliği ve güvenliği için risk oluşturuyor. İlerleyen zamanda da kullanıcılarımızı korumak adına güncellemeler yapmaya devam edeceğiz.”

Apple'ın açıklamasında "sahte bilgiler" ifadesini kullanmasının sebebi de açık. iMessage'dan mesaj göndermek için bir Apple cihazına ihtiyacınız var. Beeper Cloud, sunucudaki bir Mac üzerinden bunu gerçekleştiriyordu fakat Beeper Mini, direkt olarak hizmete erişiyor. Yani Android cihazınız bir şekilde Apple cihazı olarak anlaşılıyor.

Beeper’ın “bizim gizlimiz saklımız yok!” havası veren cevabı ise gayet açık

“Ortaya koyduğumuz şeyin arkasındayız. Beeper Mini, mesajlarınızı gizli tutuyor ve korumasız olan SMS’e nazaran güvenliği artırıyor. Aksini iddia edenler için, karşılıklı olarak belirlediğimiz bir üçüncü partiyle, uygulamamızın güvenliğini test etmek adına tüm kaynak kodumuzu paylaşmaktan mutluluk duyarız.”

Buradan sonra Beeper Mini’nin kaderinin ne olacağını bilemiyoruz fakat şüphesiz, çıkar çıkmaz oldukça beğenilen bir uygulama olmuştu. Bir kullanıcı, güvenliğe önem veren Apple’ın SMS standardı kullanmasına dikkat çekti. Oldukça ironik.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?