Apple’ın oldukça stabil ve sorunsuz çalışan iMessage servisi, şu noktada maalesef Android kullananların tabiri caizse camdan ekmek bandırarak izlediği bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Çok sayıda firma da Android kullanıcılarını bu hizmetten yoksun bırakmamak için iMesssage’ı Android’e getiren birtakım uygulamalar çıkarıyor.
Fakat bu uygulamalar, çoğu zaman bir Mac sunucusuna bağlanarak onun üzerinden mesaj göndermenizi sağlıyor. Yani direkt olarak servise değil, servise bağlı olan bir cihaza bağlanmış oluyorsunuz. Bu durumu ortadan kaldıran uygulama, geçtiğimiz cuma günü bazı problemler yaşamış ve şirket tarafından da sorunun Apple kaynaklı olduğu söylenmişti.
Apple: iMessage’a erişmek için sahte bilgiler kullanan teknikleri engelledik.
Dediğimiz gibi Beeper Mini, diğer servislerden farklı olarak uzaktaki bir Mac cihaz üzerinden çalışmıyor. Fakat opsiyonel olarak Apple üzerinden giriş yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz perşembe günü çıkış yapan uygulama, başta Apple’a sağlam bir darbe vurmuş olsa da daha sonradan kendisi de bir darbe almış oldu.
Apple'dan Nadine Haija, 9to5Mac’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Apple'ın açıklamasında "sahte bilgiler" ifadesini kullanmasının sebebi de açık. iMessage'dan mesaj göndermek için bir Apple cihazına ihtiyacınız var. Beeper Cloud, sunucudaki bir Mac üzerinden bunu gerçekleştiriyordu fakat Beeper Mini, direkt olarak hizmete erişiyor. Yani Android cihazınız bir şekilde Apple cihazı olarak anlaşılıyor.
Beeper’ın “bizim gizlimiz saklımız yok!” havası veren cevabı ise gayet açık
Buradan sonra Beeper Mini’nin kaderinin ne olacağını bilemiyoruz fakat şüphesiz, çıkar çıkmaz oldukça beğenilen bir uygulama olmuştu. Bir kullanıcı, güvenliğe önem veren Apple’ın SMS standardı kullanmasına dikkat çekti. Oldukça ironik.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?