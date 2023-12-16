Apple, mobil ödeme hizmeti Apple Pay'in daha çok ön plana çıkması ve iki şirket ile aralarındaki rekabeti azaltmak için Visa ve Mastercard'a rüşvet verdiği iddiaları ile gündemde.

Apple, Visa ve Mastercard, ödeme hizmetlerine yönelik rekabeti azaltmak için rüşvet iddiaları ile gündemde. Dünyanın en büyük ödeme şirketlerinden Visa ve Mastercard, Apple'ın rekabeti bastırmak için rüşvet kabul ettikleri bir antitröst davasında yer aldı.

Bilmeyenler için antitröst, ticaret engellerini ve piyasa rekabetini önlemek için hükümetlerin izlediği politikalara deniyor. Peki bu davanın ayrıntıları neler?

Davada yasa dışı anlaşmaların yapıldığı belirtiliyor.

Bu anlaşmalara göre Apple, kendi ödeme sistemlerinde Visa ve Mastercard kullanan kullanıcılardan daha fazla pay almaları için iki şirkete rüşvet verdiği söyleniyor. Kullanıcılar, Apple Pay kullandıklarında Visa ve Mastercard'ın her bir işlem ücreti için Apple'a bir miktar ödeme yaptığı söyleniyor. Ayrıca iki şirketin Apple'a büyük miktarlarda ve hâlen devam eden bir nakit akışını sürdürdüğü belirtiliyor.

Böylelikle Apple'ın kendi ödeme sistemine kendi cebinden daha az yatırım yaparak iki şirketten gelen para akışı ile yatırımlarına devam edeceği söyleniyor. Ek olarak Apple'ın diğer şirketlerin ödeme yöntemlerini kullanan iPhone'ların NFC çiplerini devre dışı bıraktığı da anlaşmalar arasında yer alıyor.

Apple'ın geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nde devam eden antitröst davalarına yanıt olarak iPhone'larda kullandığı NFC çiplerini diğer şirketlere açık hâle getirmek istediği belirtilmişti. Ancak bu uygulamanın ilerleyen süreçlerde hayata geçip geçmeyeceği ise henüz bilinmiyor.