ABD merkezli teknoloji devi Apple, son günlerde daha çok iOS 18 ile gündemde. Bunun nedeni, yaklaşmakta olan mobil işletim sistemiyle ilgili beklentilerin yüksek olması. Analistler, üretken yapay zekâ teknolojilerinin iOS 18 ile iPhone'lara geleceğine inanıyorlar.
Şimdiyse bu düşünceyi doğrulayan bir gelişme yaşandı. Apple CEO'su Tim Cook, 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum rapor toplantısı sırasında, iOS 18 ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Cook, doğrudan iOS 18 demedi ancak yapılan açıklamalar, Apple'ın üretken yapay zekâ teknolojilerinin bu işletim sistemiyle kullanıma sunulacağını gözler önüne seriyor.
Tim Cook'un açıklaması şöyleydi:
Aslına bakacak olursak Tim Cook, geçmişte pek çok kez yapay zekâ ile ilgili konuştu. Ancak son açıklama da dahil olmak üzere bunların hiçbirinde, detaylı bilgi sağlanmadı. iOS 18'in de tanıtılacağı WWDC 2024 etkinlikleri, dünya çapında her zaman olduğundan daha fazla ilgi görecek gibi duruyor.