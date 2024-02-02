Apple CEO'su Tim Cook, yapay zekâ teknolojileriyle ilgili konuştu. Cook, bu yılın sonlarında, yapay zekâ özellikleriyle kullanıcıların buluşacağını söyledi. iOS 18, Apple için bir devrim olacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son günlerde daha çok iOS 18 ile gündemde. Bunun nedeni, yaklaşmakta olan mobil işletim sistemiyle ilgili beklentilerin yüksek olması. Analistler, üretken yapay zekâ teknolojilerinin iOS 18 ile iPhone'lara geleceğine inanıyorlar.

Şimdiyse bu düşünceyi doğrulayan bir gelişme yaşandı. Apple CEO'su Tim Cook, 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum rapor toplantısı sırasında, iOS 18 ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Cook, doğrudan iOS 18 demedi ancak yapılan açıklamalar, Apple'ın üretken yapay zekâ teknolojilerinin bu işletim sistemiyle kullanıma sunulacağını gözler önüne seriyor.

Tim Cook'un açıklaması şöyleydi:

İleriye baktığımızda geleceği şekillendirecek diğer teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Buna, muazzam miktarda zaman ve çaba harcamaya devam ettiğimiz yapay zekâ da dahildir ve bu alanda devam eden çalışmalarımızın ayrıntılarını, bu yılın sonlarında paylaşacağımız için heyecanlıyız.

Aslına bakacak olursak Tim Cook, geçmişte pek çok kez yapay zekâ ile ilgili konuştu. Ancak son açıklama da dahil olmak üzere bunların hiçbirinde, detaylı bilgi sağlanmadı. iOS 18'in de tanıtılacağı WWDC 2024 etkinlikleri, dünya çapında her zaman olduğundan daha fazla ilgi görecek gibi duruyor.