Apple ve Google, iOS ve Android işletim sistemleri için gönüllülük esasına dayalı şekilde işleyen bir koronavirüs takip sistemi geliştiriyor. Yeni uygulamalarla birlikte kullanıcılar, Bluetooth Low Energy aracılığıyla veri paylaşabilecekler. Çalışmalar devam ederken proje kapsamında koronavirüsün nasıl takip edileceği belli oldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında teknoloji devleri de önemli adımlar atıyor. Son olarak Apple ve Google, iOS ve Android işletim sistemleri için koronavirüs takip sistemi geliştirdiklerini duyurmuştu. Yeni uygulama, kullanıcıların Bluetooth Low Energy (BLE) ve sağlık örgütleri tarafından onaylanmış uygulamalar aracılığıyla veri paylaşmalarını sağlayacak.

Uygulamanın nasıl çalışacağına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Paylaşılan bilgilere göre sistemin temel bileşenlerinden biri, Bluetooth'un cihaz bulma ve izleme amacıyla kullandığı temel teknoloji olan Bluetooth LE’nin yakınlık profili (PXP) olacak. Bir Bluetooth radyo sinyalinden (RSSI değeri) ne kadar güç alındığı ölçülerek herhangi bir kişinin ne kadar uzakta olduğu tahmin edilebilecek. Söz konusu uygulama, yakın bir cihazla bağlantı kurması açısından Apple AirPods’un çalışma sistemine benzetilebilir.

Apple ve Google'dan koronavirüs takip sistemi:

Apple ve Google’ın önümüzdeki haftalarda üzerinde çalışacakları konu, hassasiyet ve menzil seviyesi üzerine olacak zira 100 metre içinde koronavirüsle enfekte olmuş biriyle kurulan teması herkese bildirmek yararlı olmayacaktır. Diğer taraftan telefonların birkaç santimetrelik mesafede uyarı yapması da yardım sağlamaz.

Bununla birlikte Bluetooth LE’nin menzil sınırlamaları, özellikle virüse maruz kalma konusunda uyarmaya yardımcı olma noktasında avantajlı olabilir. Öte yandan Bluetooth hâlihazırda Güney Kore gibi ülkelerde kullanılan QR kodlarından daha iyi bir çözüm sunuyor.

Öyle ki Bluetooth, QR ya da barkod teknolojisinin ihtiyaç duyduğu optik tarayıcılardan daha uzak mesafelerde çalışma kapasitesine sahip. Uzaklığın virüsün yayılmasını önleme konusunda önemli bir parça olduğu göz önüne alındığında kullanıcıların hastalara veya telefonlarına yaklaşmasını gerektirmeyen teknoloji de bir artı sunacaktır.