Bilim ve teknolojiye yön veren firmaların bilinmeyen yönlerini araştırıp derlediğimiz yazı dizimizde bu hafta konuğumuz Microsoft.

Microsoft'un günümüz teknolojilerinin birçoğunda imzası bulunuyor. Dünya genelinde bulunan bilgisayarların büyük çoğunluğunda Microsoft'un işletim sistemi Windows bulunuyor. Office uygulamaları da şirketin en popüler servisleri arasında. Tabii ki Microsoft'un bulunduğu alanlar bunlarla sınırlı değil. Xbox ile oyun pazarında bulunan şirket, Surface gibi donanımlarıyla da teknoloji tutkunlarının gözdelerinden birisi.

1975 yılında kurulan Microsoft, kuruluşunun üzerinden çok uzun bir süre geçmemiş olmasına rağmen, gelişen teknolojiyle birlikte çok ciddi bir büyüme yaşadı. Tabii bu süreçte de şirketin başından geçen çeşitli olaylar oldu. Gelin şimdi hep beraber bu olayları ve Microsoft hakkında pek bilinmediğini düşündüğümüz bilgileri sizlere aktarmaya başlayalım.

10. Windows 95’in müziğini yapan müzisyen: Brian Eno

1980’ler ve 90’ların popüler müzisyenlerinden Brian Eno, Windows 95’in imzası niteliğindeki açılış müziğini besteleyen kişiydi. Bu oldukça kısa ama eğlenceli müziğin mucidi olan Eno, Spore adlı bilgisayar oyununun müziklerinin de bestecisiydi.

9. Microsoft’un sahip olduğu 10.000’den fazla patent bulunuyor:

Yazılım devi Microsoft, toplamda 10.000’in üzerinde patente sahip. Bunların bazıları, şirketin geliştirdiği teknolojilerde kullanılırken bazıları ise gelecekte kullanılmak veya kullanılmamak üzere bekliyor. Tabii Microsoft, bu kadar patente sahip olmasını şirket çalışanları için yürüttüğü bir ödül sistemine borçlu. Yeni bir patentin alınmasında emeği geçen her çalışanına 1.500 dolar ödeyen Microsoft, aynı zamanda çalışanlarına ahşap ve bir plaket hediye ediyor. Plakette ise patenti keşfedenin adı ve patentin ne olduğu yazıyor.

8. Microsoft kampüsü tavşanlarla dolu:

Microsoft’un Redmond, Washington’da yer alan ana kampüsünün bahçesi birçok tavşana ev sahipliği yapıyor. Genellikle Paskalya döneminde çocuklara hediye edilen ancak daha sonra -maalesef- bırakılan tavşanların bulunduğu Microsoft kampüsü, çalışanlarda ve ziyaretçilerde güzel anılar bırakıyor.

7. Microsoft’un favori yemeği: Ücretsiz pizza

Microsoft’un çeşitli kampüslerinde toplam 35 adet Microsoft tarafından işletilen kafeterya bulunuyor. Günde 37.000 kişiye hizmet veren bu işletmelerin en çok tercih edilen yiyeceği ise pizza. Ayrıca Microsoft çalışanları bu kafelerdeki tüm içeceklerden ücretsiz yararlanabiliyor. İçecek konusunda çalışanların en çok tercih ettikleri ise süt ve portakal suyu.

6. Bill Gates ve Steve Jobs bir zamanlar birlikte çalıştı:

Microsoft ve Apple’ın yıllardır çok ciddi bir rekabet içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Apple ve Microsoft’un ilk yıllarında ilk Macintosh’un yazılımını geliştirmek üzere birlikte çalışan iki başarılı CEO, daha sonra birtakım anlaşmazlıklardan dolayı beraber çalışmayı bırakmışlar, şu an ise Jobs ve Gates’in kurduğu bu şirketler birbirlerinin doğrudan rakibi.

5. Microsoft çalışanlarının “tatlı” geleneği:

Microsoft çalışanları, çalışma arkadaşlarının işe giriş yıl dönümlerinde birbirlerine M&M’s hediye ediyorlar. Üstelik hediye olarak verilen şekerlemelerin miktarı da hediyenin verileceği kişinin şirkette ne kadar süredir çalışmakta olduğuna göre değişiklik gösteriyor. Genellikle her yıl için 1 pound, yani 450 gram M&M’s hediye ediliyor.

4. Xbox isminin geldiği yer ise bir hayli ilginç:

Microsoft’un popüler oyun konsolu Xbox’ın isminin neden Xbox olduğunu hiç düşündünüz mü? ‘DirectX Box’ın bir kısaltması olan Xbox, bugün oyun konsolu pazarındaki iki büyük oyuncudan biri konumunda. Adını Microsoft tarafından geliştirilen grafik yazılımı DirectX’ten alan ilk Xbox konsolu, 2001 yılında duyurulmuştu.

3. Microsoft çalışanlarının şirket içerisinde bir lakabı bulunuyor:

Microsoft’ta çalışan herkes, ‘Softie’ lakabına sahip oluyor. Türkçeye ‘yufka yürekli’ olarak çevirebileceğimiz bu isim, şirketin adına da bir gönderme olabilir. Üstelik bu lakap, 88.000’den fazla çalışanın hepsi için kullanılıyor. Unutmadan geçmeyelim, Microsoft bünyesinde çalışan geliştiricilerin ortalama maaşı yıllık 106.000 dolar seviyesinde ve şirket çalışanlarının %74’ü erkek.

2. Microsoft ismi nereden geliyor?

Microsoft ismi, oldukça basit bir kısaltmanın sonucu. ‘Microcomputer’ ve ‘software’ kelimelerinin birleşiminden oluşan Microsoft ismi ilk olarak 1976 yılında tescillenmişti. Birçok kez logo değişikliğine giden Microsoft, ilk yıllarında yukarıda gördüğünüz bu logoyu kullanıyordu.

1. Microsoft, zamanında Apple’ı batmaktan kurtardı:

1997 yılında çeşitli başarısızlıklar yaşayan Apple, batma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Tam da bu durumda Apple’ın yardımına koşan Microsoft, Apple’a 150 milyon dolarlık bir yatırım yaparak, şirketi bulunduğu zor durumdan kurtarmıştı. Rakibine uzattığı zeytin dalı ile herkesi şok eden Microsoft, bu hamleyi yazılım geliştirebileceği yeni platformlar açmak için yaptığını açıklamıştı. Buna en basit örnek olarak Mac cihazlarda bulunan Microsoft Office yazılımlarını gösterebiliriz.

Hemen aşağıda, Apple'ın anlaşmayı duyurduğu anları izleyebilirsiniz. Sahnede Steve Jobs var, arkada Microsoft logosu beliriyor ve Bill Gates canlı bağlantı yapıyor:

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