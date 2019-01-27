Bilim ve teknolojiye yön veren firmaların bilinmeyen yönlerini araştırıp derlediğimiz yazı dizimizde bu hafta konuk Tesla. Otomotiv sektörünü altüst eden Tesla, bunu nasıl başardı dersiniz? Hoş geldiniz.

Son yılların en çok konuşulan şirketlerinden biri, hiç şüphesiz Tesla. Geliştirdiği teknolojiler sayesinde birkaç yılda büyük otomobil üreticilerinden daha değerli bir şirket haline gelen Tesla hakkında 10 ilginç bilgiyi listeliyoruz.

2003 yılında kurulan Tesla’nın bugüne kadar geçirdiği süreçte, muhtemelen bilmediğiniz birçok ilginç gelişme yaşandı. Şimdi gelin hep beraber bu gelişmeleri inceleyelim.

10. Tesla araçlarının pil değişimi düşündüğünüzden çok daha kolay ve ucuz:

Elektrikli araçlar konusunda birçok kişinin endişe duyduğu en büyük konu, piller ömrünü tamamladıktan sonra arabaya ne olacağıdır. Bir otomobilin pillerini değiştirmek çok zahmetli ve yüksek maliyetli gibi görünse de Tesla istasyonları, sadece 60 dolar karşılığında aracınızın pillerini değiştirebiliyor. Üstelik, Tesla Model S için bu işlemin gerçekleştirilme süresi sadece 90 saniye.

Pil değişimini standart bir aracın yakıt alma süresinden daha kısa bir sürede gerçekleştirme vaadi veren Tesla’nın, bunu bir challenge’a dönüştürdüğü videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

9. Elon Musk’ın Tesla’dan elde ‘edeceği’ dudak uçuklatan kazancı:

Tesla ve SpaceX’in CEO’su konumunda bulunan Elon Musk’ın bu şirketlerden bugüne kadar elde etmesi beklenen gelir 23,6 milyar dolar seviyesindeydi. Bu kadar ciddi bir gelire sahip olmasına rağmen Musk, bu parayı hiçbir zaman kullanamadı çünkü şirket hissedarları ile Musk arasında önemli bir anlaşma bulunuyor. Bu anlaşmaya göre Musk, Tesla’nın hedeflerini yerine getirip, şirketi 100 milyar dolar değerlemeye ulaştırdığında ödeme alabilecek.

8. Tesla araçları sürekli çalışır halde bekliyor:

Tesla’nın ürettiği araçları tam olarak kapatabilmenin normal bir yolu yok. Şarjını tam olarak bitirmediğiniz takdirde Tesla otomobilleri, siz aracı kapattığınızı düşünseniz bile, bilgisayarlardakine benzer bir uyku moduna geçiyorlar.

7. Tesla’nın kurucusu Elon Musk değil:

Tesla’nın kurucusunun Elon Musk olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Şirketin şu anki CEO’su konumunda olan Musk, Tesla’nın kurucularından biri değil. Tesla’nın, daha doğrusu Tesla Motors’un kurucuları Eric Eberhard ve Marc Tarpenning adlı iki mühendis.

2003 yılında kurulan Tesla Motors’un, 2004 yılındaki ilk ve en önemli yatırımcılarından biri ise PayPal’den bilinen Elon Musk idi. Yıllar boyunca Elon Musk’ın görüşleri yönünde şekillenen Tesla Motors, 2017 yılında isim değişikliğine giderek Tesla adını aldı.

6. Tesla, oldukça az otomobil üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen dünya devi üreticilerden daha değerli:

Dünyanın çeşitli bölgelerinde fabrikalara sahip Ford, Hyundai, General Motors ve Nissan gibi otomobil üreticileri Tesla’dan kat kat daha fazla üretim, ve dolayısıyla satış yapma kapasitesine sahip olmasına rağmen Tesla’nın piyasa değeri bu şirketlerden daha yüksek. Bundaki en büyük etken ise şirketin teknolojiyi en iyi kullanan otomobil üreticisi olması diyebiliriz.

5. Tesla araçlarında ufak sürprizler, yani “Easter Egg”ler bulunuyor:

Bu Easter Egg’lerin birçoğu Elon Musk’ın sevdiği şeyler sonucu ortaya çıkmış. Örneğin bunlardan biri, Mario Kart oyunundan esinlenerek oluşturulan gökkuşağı renklerindeki yol göstergesi. Tesla araçlarında bunun gibi farklı sürprizler de mevcut.

4. Gelecekteki Tesla araçları güneş enerjisiyle çalışabilir:

2013 yılında Tesla Model S, tamamen camdan oluşan bir tavanla karşımıza çıkmıştı. Bu modelle birlikte Elon Musk, gelecekteki Tesla’ların tavanının güneş enerjisi panelleriyle kaplı olabileceğinin müjdesini vermişti.

3. Tesla araçlarındaki “insane” modu:

Tüm Tesla araçlarında bulunan “insane” adlı mod, araçların gerçek performansını açığa çıkarıyor, tabii bu yüksek güç tüketimiyle sonuçlanıyor. Bu modla birlikte Tesla Model S P100D, 0’dan 100 km/h hıza sadece 3 saniyede çıkabiliyor. Tesla Model S, bir spor araba olarak üretilmediği halde birçok spor amaçlı otomobile kafa tutuyor.

2. Tamir ve bakım kolaylığı:

Eğer bir Tesla otomobile sahipseniz, aracınızın bakıma pek ihtiyacı olmadığını söyleyebiliriz. Klasik içten yanmalı motora sahip otomobillerin belirli aralıklarla değiştirilmesi gereken onlarca parçası varken, Tesla’larda değiştirmeniz gerekenler sadece 4 adet lastik ve 2 adet silecek.

1. Tesla ismi neden Nikola Tesla’dan geliyor?

Nikola Tesla’nın soyadının Tesla şirketine isim vermesinin arkasında yatan sebep, Nikola Tesla’nın bugün Tesla araçlarında da kullanılmakta olan AC indüksiyon teknolojisine büyük katkılar sağlamasıydı.

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