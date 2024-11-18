Lightning bağlantı noktalı bir iPhone'a sahip olup kablolu kulaklık kullanmayı sevenleri üzecek bir gelişme yaşandı. Apple, Lightning cihazlara uygun kulaklık adaptörünü satıştan kaldırmaya başladı.

Kablolu kulaklıkların artık eskisi kadar popüler olmadığını hepimiz biliyoruz. Günümüzde neredeyse her insan kablosuz kulaklık kullanmayı tercih ediyor. Ancak kablolu olanları kullananların sayısı hâlen az değil. Bu yüzden de şirketler, kullanıcılarına kablolu kulaklıkları sorunsuz kullanmaları için fırsatlar sunuyor.

Apple da bunlardan biriydi. Şirket, Lightning kullanan cihazlar için 3,5 mm’lik bir kulaklık jakı adaptörü sunuyordu. Ancak gelen bilgiler, bu ürünü artık göremeyebileceğimizi gösterdi.

iPhone 14 ve öncesine uygun kulaklık adaptörü artık satılmamaya başladı

Apple, ABD başta olmak üzere birçok ülkede adaptörü “Tükendi” olarak göstermeye başladı. Biz de Apple’ın Türkiye’deki resmî sitesini kontrol ettiğimizde aynı sonuçla karşılaştık. Normalde 369 TL’lik fiyata sahip olan adaptör, şu anda satın alınamıyor. Bu durum birçok ülkede aynı.

Tabii bazı ülkelerde (Fransa, Danimarka, Norveç, Finlandiya ve İsveç) hâlâ satışının devam ettiği de belirtilmiş. Ancak bunun nedeni muhtemelen stoğunun devam etmesi. Apple, muhtemelen stokları bittiğinde buralarda da aynı şeyi gösterecek. Tahminimiz, stokları bir daha yenilemeyeceği yönünde. Yani muhtemelen bu adaptöre sonsuza dek veda edeceğiz.

Adaptör, ilk olarak 2016’da iPhone 7 serisiyle piyasaya sürülmüştü. iPhone 7, 8 ve X’in de kutusunda direkt geliyordu. Yaptığı şey ise 3,5 mm jak kullanan kulaklıkları Lightning aygıtlara bağlamaktı. Tabii Apple’ın iPhone 15 ile USB-C’ye geçtiğini biliyoruz. Ancak iPhone 14 ve öncesi olmak üzere hâlâ milyonlarca insan Lightning kullanıyor. Yani bu cihazlara sahip olup kablolu kulaklık kullanmayı sevenleri üzecek bir haber.

Apple’ın USB-C’li 3,5 mm kulaklık adaptörü satmaya devam ettiğini belirtmek gerek. Türkiye’de 1.229 TL fiyata sahip o adaptör konusunda bir değişiklik yok. Etkilenen ürün sadece Lightning içeren cihazlar için.

Bu hamle, Apple’ın “Lightning’i tamamen geride bırakma” planlarının bir parçası diyebiliriz. Bilindiği üzere artık tüm ürünlerinde USB-C’ye geçiş yapıyor. Bu yüzden artık Lightning ürünleri satmanın pek bir manası yok.