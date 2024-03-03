Apple, iCloud hizmetinde sunduğu limit ve rakiplerinin önünü kesme suçlamalarıyla dava edildi.

Son dönemde birbirinden farklı konularla karşımıza çıkmayı başaran Apple bir gün övülüyor, ertesi gün yere seriliyor. Bugün de maalesef yere serildiği konulardan biriyle karşımızda. Değişiklik konusunda sinir bozucu derecede inatçı olan marka, bunu sadece sevilen yönlerinde yapmıyor. Sevilmeyen yönlerini de inatla tutuyor.

Kullanıcılar da bu yönlerden biri, spesifik olarak iCloud etrafında dönen bir özellik yüzünden Apple’a dava açtı. Davanın temelinde kullanıcılar, sunulan ücretsiz alanın bilinçli olarak düşük tutulduğunu, kullanıcıların bunu satın almak zorunda olduğunu ve Apple’ın bundan sürekli kâr ettiğini söyledi. Bunun haricinde Apple’ın diğer yedekleme uygulamalarına kısıtlama uygulaması da var.

Steve Jobs, iCloud’u tanıttığından beri 5 GB ücretsiz limit var. Yani 2011’den beri.

Davacılar, Apple’ın rekabet kurallarına aykırı hareket ettiğini söylüyor. Söylediklerine göre iPhone’u tamamen yedekleyebilmek için sadece iCloud kullanabiliyorsunuz. O da size sadece 5 GB vererek devamını satın almanızı dolaylı yoldan zorunlu kılıyor. Rekabet tarafında ise Apple, rakip bulut hizmetlerinin iPhone için kapsamlı çözüm sunmasını engellemekle suçlanıyor.

Fakat davaya yorum yapan kullanıcılar, tam yedekleme hizmetini macOS’deki iTunes veya Finder yoluyla yapabildiklerini belirtiyorlar. Fakat bu yöntemi Google Drive, Dropbox ve iCloud kategorisine sokamadığımız için durumu çözüyor diyemiyoruz.

Davanın başında, Apple’la arasındaki karmaşanın bitmek bilmediği Hagens Berman hukuk bürosu yer alıyor. Apple’dan konu hakkında henüz bir açıklama yok, geldiğinde de sizinle paylaşıyor olacağız. Sizce bu konuda kim haklı? 2011’de 5 GB büyük nimetti fakat günümüzde bu durum tartışmalı.