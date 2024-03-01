Toplam piyasa değeri 2,046 trilyon dolara ulaşan NVIDIA, böylece Saudi Aramco'yu geçti ve dünyanın en değerli 3. şirketi haline geldi.

Yapay zekâ, hayatımızın her alanına dahil olurken yapay zekâ sektörü ile bağlantılı şirketlerin yükselişi de devam ediyor. Yapay zekâ çalışmaları için gerekli GPU'ların bir numaralı üreticisi olan NVIDIA, son bir yıl içinde inanılmaz bir sıçrama göstererek dünyanın en değerli şirketleri arasına girmişti.

NVIDIA, bugün bir önemli eşiği daha geçmiş durumda. Daha önce piyasa değeri açısından Google, Amazon gibi devleri geride bırakan NVIDIA, bugün ise dünyanın ilk 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan şirketi olan Saudi Aramco'yu da geride bıraktı ve dünyanın en değerli 3. şirketi haline geldi.

NVIDIA, Saudi Aramco'yu burun farkıyla geçti

An itibarıyla NVIDIA'nın hisse fiyatı 818 dolara, toplam değeri ise 2,046 trilyon dolara ulaşmış durumda. Aslına bakacak olursak Saudi Aramco da 2,046 trilyon dolar değere sahip ancak küsüratlarda NVIDIA öne geçti. Ayrıca NVIDIA, bugün %3,5 civarında değer kazanırken Saudi Aramco %0,6 civarında değer kaybetti.

Dünyanın en değerli 10 şirketinin güncel sıralaması şu şekilde: