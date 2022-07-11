Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Güvenilir bir kaynak olarak bilinen Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, ikinci nesil karma gerçeklik gözlüğünü 2025 yılında piyasaya sürecek. Peki birinci nesil gözlükle ne zaman tanışacağız?

Apple ile ilgili yaptığı sızıntıların doğruluğuyla bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, şirketle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kuo'nun açıklamalarına göre Apple, 2025 yılına geldiğimizde karma gerçeklik gözlüğünün ikinci neslini piyasaya sürecek. Şirketin birinci nesil karma gerçeklik gözlüğünün henüz tanıtılmadığını düşündüğümüzde, Kuo'nun açıklamasının oldukça iddialı olduğunu ifade edebiliriz.

Aslına bakacak olursak Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı uzun zamandır bilinen bir şey. Ancak bu ürünle henüz tanışamadık. Ming-Chi Kuo'nun açıklaması, Apple'ın bu ürün için vites artırdığını gözler önüne seriyor. Eğer iddia doğru çıkarsa, önümüzdeki bir ya da en fazla iki yıl içerisinde Apple'ın birinci nesil karma gerçeklik gözlüğü ile tanışmış olacağız.

"Uygun fiyatlı versiyonlara sahip olacak"

Ming-Chi Kuo'nun iddialarına göre Apple'ın ikinci nesil karma gerçeklik gözlükleri, uygun fiyatlı versiyonlara da sahip olacak. Kuo, bileşen tedarikçilerinin 2024'ün ikinci yarısında çalışmaya başlayacağını ve Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü için parça sevkiyatını başlatacaklarını ifade ediyor.

İddialara göre ikinci nesil karma gerçeklik gözlükleri, ilk nesilden çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olacak. Apple'ın Pancake lens kullanacağından bahseden Kuo, bu lenslerin yüksek maliyetli olduğunu ve fiyatları artırabileceğini belirtiyor. Şu an için net bir şey olmasa da 2025 yılında piyasaya sürüleceği ileri sürülen gözlük için 3.000 dolar civarında fiyatlar konuşuluyor...