Apple, Touch Bar'lı İlk MacBook Pro'yu 'Külüstür' İlan Etti

Apple, 31 Temmuz itibarıyla geçerli olacak yeni bir karar aldı. Bu karar ile birlikte Touch Bar'a sahip olan ilk MacBook Pro, artık 'vintage' ürünler listesine eklenecek. Bu cihaz için destek, artık çok daha kısıtlı olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2016 yılında düzenlediği bir etkinlikte yepyeni bir tasarıma sahip MacBook Pro modellerini tanıtmıştı. Bu dizüstü bilgisayarı benzersiz kılan şey, klavyenin üst kısmına yerleştirilen ve dokunmatik kontrol imkanı sunan "Touch Bar" isimli özel ekrandı. 13 ve 15 inç versiyonlara sahip olan MacBook Pro, önceki modellerden çok daha ince ve hafif olması ile de dikkat çekmişti.

Şimdiyse 2016 model MacBook Pro modelleri ile ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Apple, mağazaları ile yetkili servislerine bir not gönderdi. Bu notta, 2016 model MacBook Pro'nun da aralarında bulunduğu bir grup cihazın, vintage ürünler listesine ekleneceği yazıyordu. Kararın 31 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı da açıklandı. Eğer Touch Bar'lı ilk MacBook Pro'ya veya az sonra listeleyeceğimiz ürünlerden birine sahipseniz, Apple'dan onarım hizmeti alabilmek için artık 2 yıldan daha az süreye sahipsiniz...

Apple'ın 31 Temmuz itibarıyla vintage ürünler listesine ekleyeceği modeller şöyle:

MacBook Pro (13 inç, 2016, 2 Thunderbolt girişi olan)

MacBook Pro (13 inç, 2016, 4 Thunderbolt girişi olan)

MacBook Pro (15 inç, 2016)

MacBook Air (13 inç, 2015)

MacBook (12 inç, 2016)

iMac (21.5 inç, 2015)

iMac (27 inç, 2015)

iPad Pro (9.7 inç, Wi-Fi)

iPad Pro (9.7 inç, Wi-Fi + SIM)

Aslına bakacak olursak bu karar pek de şaşırtıcı değil. Zira şirket, bir ürünün satışını bitirdikten 5 yıl sonra, vintage listesine ekliyor. 2018'e kadar vintage listesine eklenen ürünler için Apple'dan destek alınamıyordu. Ancak o yıl, bu durum değişti. Apple, yedek parça tedariğine göre cihazları 2 yıla kadar tamir edebileceğini söyledi...