Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Apple'ın İlk Akıllı Gözlüğü Beklenenden Çok Daha Erken Gelebilir: İşte Sızan Tarih!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Çinli bir tedarikçinin finansal raporu, yapay zekâ destekli Apple akıllı gözlüklerinin ve kameralı AirPods modellerinin 2027'de geleceğini doğruladı.

Apple'ın İlk Akıllı Gözlüğü Beklenenden Çok Daha Erken Gelebilir: İşte Sızan Tarih!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple Vision Pro’nun beklenen başarıyı yakalayamamasının ardından sektörde uzun süredir konuşulan Apple'ın ilk akıllı gözlüğü hakkında somut detaylar nihayet gün yüzüne çıkmaya başladı.

Çinli bir tedarikçinin paylaştığı son finansal raporlar, yalnızca akıllı gözlüklerin değil, aynı zamanda dâhili kameralara sahip yeni nesil AirPods modellerinin de geliştirme aşamasında olduğunu ve gelecek yıl kullanıcılarla buluşacağını neredeyse kesinleştirdi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Apple'ın İlk Akıllı Gözlüğü Beklenenden Çok Daha Erken Gelebilir: İşte Sızan Tarih!
gorsel_20261112_103014
gorsel_20261112_103010

Çinli tedarikçi Apple'ın gelecek planlarını doğruladı

gorsel_20261112_103014

Çinli tedarikçi şirket TCB Devices, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklarken Apple’ın 2027 planlarına dair önemli ipuçları verdi. iFeng tarafından aktarılan rapora göre şirket yarı iletken, optik iletişim ve veri merkezi sektörlerinde talebin artacağını öngörüyor.

Raporun devamında TCB Devices, Apple’ın yapay zekâ destekli gözlükleri ve yeni akıllı kulaklık projelerinde aktif olarak yer aldığını açıkça ifade etti. Şirket bu iş birliği sayesinde hassas kaynak ve yapay görme denetimi gibi ilgili iş kollarında büyüme bekliyor. Bu açıklama, hem Apple Glass hem de kameralı AirPods modellerinin geliştirildiğini ve 2027 yılı içerisinde piyasaya sürüleceğini doğrular nitelikte.

Peki ne zaman tanıtılacak?

gorsel_20261112_103010

Apple’ın akıllı gözlüklerine dair söylentiler bir süredir gündemde olsa da cihazların 2027 yılının sonlarına doğru tanıtılması en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Apple sızıntılarıyla tanınan Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre akıllı gözlükler, eylül ayında tanıtılması beklenen yıl dönümü özel modeli iPhone 20 Pro ve iPhone Duo 2’nin ardından piyasaya sürülecek.

Öte yandan, her iki kulaklıkta da yer alacak kameralar sayesinde Apple’ın Görsel Zekâ özelliklerini barındıracak yeni AirPods modeli de heyecan yaratıyor. Bu cihaza dair en güvenilir kanıt, yılın başlarında bir macOS 26 sürümünün içinde keşfedilen tanıtım klibiyle doğrudan şirketin kendisinden gelmişti.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Ürün Kategorisinden Diğer İçerikler

Açık Kulak Tasarımlı TECNO FreeHear 2 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Açık Kulak Tasarımlı TECNO FreeHear 2 Türkiye'de: İşte Fiyatı

42 Saat Pil Ömrü, 55 dB ANC: Oyunculara Yönelik Kulaklık HONOR Win Earphones Tanıtıldı

42 Saat Pil Ömrü, 55 dB ANC: Oyunculara Yönelik Kulaklık HONOR Win Earphones Tanıtıldı

PAHALI VS UYGUN FİYATLI KULAKLIĞA KARŞI | Huawei Freebuds Neo VS AirPods Pro 3

PAHALI VS UYGUN FİYATLI KULAKLIĞA KARŞI | Huawei Freebuds Neo VS AirPods Pro 3

Samsung Televizyonların Kullanıcıları Dinlediği İddia Edildi: İşte Endişe Yaratan Paylaşım

Samsung Televizyonların Kullanıcıları Dinlediği İddia Edildi: İşte Endişe Yaratan Paylaşım

Apple airpods

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Mercedes-Benz Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hangi Model Ne Kadar Oldu?

Mercedes-Benz Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hangi Model Ne Kadar Oldu?

Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com