Apple'ın İlk Akıllı Gözlüğü Beklenenden Çok Daha Erken Gelebilir: İşte Sızan Tarih!

Çinli bir tedarikçinin finansal raporu, yapay zekâ destekli Apple akıllı gözlüklerinin ve kameralı AirPods modellerinin 2027'de geleceğini doğruladı.

Apple Vision Pro’nun beklenen başarıyı yakalayamamasının ardından sektörde uzun süredir konuşulan Apple'ın ilk akıllı gözlüğü hakkında somut detaylar nihayet gün yüzüne çıkmaya başladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Çinli bir tedarikçinin paylaştığı son finansal raporlar, yalnızca akıllı gözlüklerin değil, aynı zamanda dâhili kameralara sahip yeni nesil AirPods modellerinin de geliştirme aşamasında olduğunu ve gelecek yıl kullanıcılarla buluşacağını neredeyse kesinleştirdi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Çinli tedarikçi Apple'ın gelecek planlarını doğruladı

Çinli tedarikçi şirket TCB Devices, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklarken Apple’ın 2027 planlarına dair önemli ipuçları verdi. iFeng tarafından aktarılan rapora göre şirket yarı iletken, optik iletişim ve veri merkezi sektörlerinde talebin artacağını öngörüyor.

Raporun devamında TCB Devices, Apple’ın yapay zekâ destekli gözlükleri ve yeni akıllı kulaklık projelerinde aktif olarak yer aldığını açıkça ifade etti. Şirket bu iş birliği sayesinde hassas kaynak ve yapay görme denetimi gibi ilgili iş kollarında büyüme bekliyor. Bu açıklama, hem Apple Glass hem de kameralı AirPods modellerinin geliştirildiğini ve 2027 yılı içerisinde piyasaya sürüleceğini doğrular nitelikte.

Peki ne zaman tanıtılacak?

Apple’ın akıllı gözlüklerine dair söylentiler bir süredir gündemde olsa da cihazların 2027 yılının sonlarına doğru tanıtılması en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Apple sızıntılarıyla tanınan Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre akıllı gözlükler, eylül ayında tanıtılması beklenen yıl dönümü özel modeli iPhone 20 Pro ve iPhone Duo 2’nin ardından piyasaya sürülecek.

Öte yandan, her iki kulaklıkta da yer alacak kameralar sayesinde Apple’ın Görsel Zekâ özelliklerini barındıracak yeni AirPods modeli de heyecan yaratıyor. Bu cihaza dair en güvenilir kanıt, yılın başlarında bir macOS 26 sürümünün içinde keşfedilen tanıtım klibiyle doğrudan şirketin kendisinden gelmişti.