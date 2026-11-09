WILL.I.AM’İN TASARLADIĞI PARTİ HOPARLÖRÜ | LG xboom Stage 501 Bluetooth Hoparlör İncelemesi

Bu videomuzda LG xboom Stage 501 bluetooth hoparlör incelemesi ile karşınızdayız.

Karaoke, dış mekan etkinlikleri ve partiler için tasarlanan LG xboom Stage 501 by will.i.am Karaoke Master Özellikli Bluetooth Hoparlör güce bağlıyken 220W, pil ile ise 160W gücünde ses sunabilen bir sürücü sistemiyle karşımıza çıkıyor. Flaş destekli LED ambiyans aydınlatmaları, yapay zeka ile tek tuşla karaoke özelliği ve gitar bağlantısı özelliğiyle sadece bir hoparlör olmaktan çıkıp çok fonksiyonlu bir eğlence sistemine dönüşen hoparlörü tüm detaylarıyla inceliyoruz.