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Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

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Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri
Sümeyye Karagöz Sümeyye Karagöz /

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri
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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

ThermoPro TP49 Mini Dijital Nem Ölçer ve Termometre

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Ortam sıcaklığını ve nem oranını eş zamanlı gösterebilen ThermoPro termometre, bu haftaki önerilerimizden ilki oluyor. Ayrıca bu cihaz, son 24 saat içinde kaydedilen en yüksek ve en düşük ısı/nem değerlerini hafızasında tutabiliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Baseus Crystal Hızlı Şarj C+Lightning Uyumlu Kablo

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iPhone ve iPad cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj edebilmeniz için geliştirilen Baseus Crystal kablo, 20W PD güce sahip. Şarj işlevinin yanı sıra 480 Mbps veri aktarım hızıyla fotoğraflarınızı, videolarınızı ve büyük dosyalarınızı cihazlarınız arasında saniyeler içinde iletebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Everest KB-517U USB F Standart Klavye

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Everest KB-517U, Türkçe F klavye düzeniyle bu tuş dizilimini tercih edenlere hitap ediyor. Kablolu USB bağlantısıyla bilgisayara kolayca bağlanan model, tam boyutlu tasarımı ve sayısal tuş takımıyla günlük kullanımda ihtiyaç duyduğunuz rahatlığı sunuyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

GAMEAGLE RGB Kablolu Oyuncu Mouse

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GAMEAGLE mouse, 5 milyon tıklama ömrüne sahip. Bununla birlikte mouse; 7200 DPI'a kadar hassasiyet sunan sensörü ve RGB aydınlatması oyun deneyiminizi kendi tercihlerinize göre ayarlamanıza da imkân tanıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

VegGieg USB 3.0 Çoklayıcı Hub

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4 adet USB 3.0 portu ile donatılmış olan VegGieg cihaz, birçok cihazı aynı anda bağlamanıza olanak tanıyor. 5 Gbps’ye kadar veri aktarım hızına sahip olan bu çoklayıcı sayesinde büyük boyutlu dosyaları birkaç saniye içinde kopyalayabilir, gecikme olmadan veri aktarımı sağlayabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Razer Goliathus Mobile Gaming Mouse Pad

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Razer mouse pad'in yıpranmaya ve soyulmaya karşı dayanıklılık sağlayan mikro dokulu kumaş yüzeyi ve kaymaz kauçuk tabanı bulunuyor. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız listemizdeki bu önerimize göz atabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Spigen USB-C Araç içi Hızlı Şarj Aleti

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30W güç çıkışı ve Power Delivery 3.0 desteği sayesinde uyumlu cihazları hızlıca şarj edebilen model, aracınızdaki çakmaklık girişine takılabiliyor. Ayrıca ürünün akım koruması sunan güvenlik çipi, aşırı ısınma ve voltaj dalgalanmalarına karşı koruma sağlıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Digitus DA-90303-1 Monitör Duvar Askı Aparatı

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Sıradaki önerimiz, Digitus monitör duvar askı aparatı oluyor. 22-32 inç arasındaki monitörlerle uyumlu olan model, 18 kilograma kadar taşıma kapasitesi sunuyor. VESA standartlarını destekleyen bu aparat, üzerinde bulunan su terazisi sayesinde montajı kolaylaştırıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Cata CT-4538G Gold 240 Çipli Şerit LED

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Bulunduğunuz ortama biraz hava katmak istiyorsanız bu şerit LED tam size göre. 12V güçle çalışan ürün, esnek yapısı sayesinde masa, raf, dolap veya tavan kenarlarına kolayca yerleştirilebiliyor. İstenilen ölçülerde belirtilen yerlerden kesilebilen bu LED; beyaz, gün ışığı ve amber renk seçeneklerine sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

OBEV Hava Nemlendirici

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Kuru havadan şikâyet ediyorsanız bu OBEV hava nemlendiriciye göz atabilirsiniz. 500 ml su kapasitesiyle uzun süre çalışabilen ürün, ultrasonik teknolojisi sayesinde 30 dB'nin altında ses çıkararak özellikle uyurken veya çalışırken rahatsız etmiyor. Su seviyesi belirtilen sınırın altına düştüğünde ise otomatik olarak kapanıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

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