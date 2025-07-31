Apple'ın ABD'deki bir billboard afişi, müstehcen olduğu iddiasıyla büyük tepki topladı. Apple'dan konuyla ilgili açıklama gelmezken tasarımın bilerek oluşturup oluşturulmadığı belli değil.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın uzun zamandır hayatımızda olan "iPhone ile çekildi" reklamı, bu kez büyük bir tepkiye yol açtı. Şirketin Miami'de astığı bir billboard, müstehcen olduğu gerekçesiyle tartışmalara yol açtı. Gelin hep birlikte bu olayın detaylarına bakalım.

Apple'ın iPhone ile çekildi reklamları, kimi zaman dijital çalışmaları da kapsar. Hatta Apple, bu tür reklam çalışmalarına "iPhone ile çekildi, iPad'de çizildi" sloganı atar. İşte son billboard reklamında da tam olarak bu durum yaşandı. Şirket, iPhone ile çekilmiş bir fotoğraf üzerine çizim eklemişti. Tartışmalara yol açan şey de tam olarak bu çizimdi.

İşte Apple'ın tepki çeken billboard reklamı:

Yukarıdaki görüntü, bu açıdan baktığımız zaman oldukça net. Billboard reklamında bir köpek balığı ile bunun üzerine çizilmiş bir insan görüyoruz. Yüzücünün parmak ucunda da bir ahtapot görünüyor.

Şimdi aynı fotoğrafa bir de şu açıdan bakalım:

Aynı görüntüye uzaktan baktığımız zaman, o kadar da masum gibi durmuyor. İşte pek çok internet kullanıcısı, bu reklamı müstehcen olarak nitelendirdi. Hâl böyle olunca Reddit gibi platformlarda bir araya gelen kullanıcılar, Apple'ın yeni reklamına ateş püskürdüler.

Apple, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yani bunun bir hata mı yoksa bilinçli bir çalışma mı olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. Apple'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.