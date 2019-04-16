Apple, macOS 10.15'te başka bir uygulamanın daha yerini kendi yazılımıyla doldurmak üzere olabilir. Şirket, söylenenlere göre Mac'i iPad ekranıyla bağlayacak bir destek sunmak için çalışmalar yürütüyor.

Apple'ın geçmişte de bazı uygulamaların yerini kendi geliştirdiği yazılımlarla doldurduğu olmuştu. Şirket, şimdi de Mac'lerde iPad'in harici bir ekran olarak kullanılabilmesi için kendi yazılımını geliştirmeye çalışıyor. Bu da Luna, Duet Display gibi popüler üçüncü parti seçeneklerini devre dışı bırakabilir.

Özellik, macOS 10.15'te gelecek yeni bir pencere yönetim sisteminin parçası olarak karşımıza çıkıyor. macOS çubuğunda imleçlerini yeşil maksimum boyuta getirme düğmesinde beklettiklerinde kullanıcılara birçok seçenek sunulacak. Bunların içinde sıradan tam ekran modu, yeni döşeme seçenekleri ve o pencereyi, sürüklemeye gerek kalmadan harici bir ekrana gönderme imkânı da var.

Tüm bunlar, Apple'ın yapmaya çalıştığı şeyin macOS'ta benzer şeyleri yapan ve popüler bir pencere yönetim uygulaması olan Moom'a çok benzeyen bir kullanıcı arayüzü olduğunu işaret ediyor. Apple'ın ayrıca tıpkı Microsoft'un yıllardır Windows'ta sunduğu özellikteki gibi pencereleri ekranın yanına yaslamak için de çalıştığı söyleniyor.

iPad'i ikinci bir ekran olarak kullanmak, zaten yeterince kullanışlı değilmiş gibi Apple bununla da kalmıyor. iPad kullanıcıları, iPad harici bir ekran olarak kullanılırken Apple Pencil ile uygulamaları kullanabilecekler. Bu sayede iPad'iniz bilgisayarda bir çizim tableti görevi görebilecek. Apple'ın bu sistemi kablosuz mu çalışacak ve hangi iPad'ler bu özelliği destekleyecek henüz bilinmiyor.

Apple'ın macOS 10.15'teki yeni özellikleri hakkında daha fazla bilgiye muhtemelen 3 Haziran'da yapılacak olan WWDC'de ulaşacağız.