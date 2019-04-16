Ortaya çıkan bir rapora göre Microsoft, kendi üretimi olan kablosuz kulaklıkları piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Bilindiği üzere Apple, AirPods kulaklıkları ile kulaklık sektörüne yeni bir hava katmıştı. Piyasaya sert bir şekilde giriş yapan AirPods'lar kullanıcılar tarafından da kabul edilmişti. Apple'ın AirPods hamlesinin ardından harekete geçen Samsung da kendi kablosuz kulaklığı olan Galaxy Buds modelini şubat ayında piyasaya sürmüştü. Şimdi ise, bu iki dev şirkete yeni bir Microsoft atağı geliyor. Microsoft'un, Surface marka ismini kullanarak kablosuz kulaklık çıkarmayı planladığı rapor edildi.

Kulaklıkla ilgili bilgiler ise fazlasıyla sınırlı durumda. Şu ana kadar kulak üstü kulaklıklarda piyasaya yeteri kadar ürün sunan Microsoft'un yeni kulaklığının kulak içi olacağı biliniyor. Ayrıca ortaya çıkan rapora göre ise kulaklık modeline Morrison ismi verilmiş. Piyasaya sürülmesi planlanan modelin ismi Morrison olur mu bilinmez ancak şu an için kulaklığın kod adı Morrison. Ayrıca ortaya çıkan rapora göre web sitelerini, e kitaplardaki metinlerin okunmasını kolaylaştırabilecek bir takım özellikle birlikte geleceği söyleniyor.

Microsoft'tan resmi bir açıklama gelmeden önce kulaklıkla ilgili farklı bir bilgi almak şu an için zor görünüyor. Kulaklığın piyasaya ne zaman çıkacağı, fiyatının ne olacağı ise bilinmeyen diğer detaylar arasında.