Birçok insanın severek kullandığı marka Apple, bu sonbahar itibariyle bazı ürünlerinin üretimini durdurduğunu duyurdu. Herkes, neden böyle bir karar alındığını merak ediyor, özellikle bazı ürünlerde.

Apple, neden bazı ürünlerin üretimini durdurmuş olabilir?

Sandığınızdan da stratejik sebepleri var…

İlk olarak üretimi durdurulacak ürünlere bakalım.

Apple, ilk olarak M3 MacBook Pro ve M3 iMac: M4 çipli yeni modellerin tanıtılmasının ardından M3 serisinin üretimini durduruyor. Bunun yanında M2 Mac Mini: M4 ve M4 Pro çipli yeni Mac Mini'nin tanıtılmasıyla M2 serisi üretimden kalkıyor.

Bunun yanında herkesin gözdesi iPhone modellerinden de elveda diyeceklerimiz var. iPhone 16 serisinin çıkışıyla iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin üretimi sona eriyor. Bunun yanında iPhone 13 modeli de üretimden kaldırılıyor.

iPad Mini 6, Apple Watch Series 9, USB-C modelleriyle yer değiştirilmek üzere lightning girişli AirPods modelleri (AirPods 2, AirPods 3 ve AirPods Max) ve yine aynı sebeple lightning girişli Magic Mouse, Trackpad ve Keyboard üretimden kalkıyor.

Peki bu ürünlerin üretiminin durdurulma amacı ne?

Apple, düzenli olarak yeni çipler, daha güçlü donanım ve gelişmiş özelliklerle ürünlerini güncelliyor. Bu süreçte de eski teknolojilere sahip modellerin üretimini durdurarak yeni modeller için üretim kapasitesini artırıyor.

Bunun yanında eski ürünlerin üretimine devam etmek, yeni ürünlerle uyumsuzluk yaratabileceği gibi üretim maliyetlerini artırabilir. Mesela M2 çipli Mac Mini’nin, M4 Pro çipli modelin performansı ve verimliliği karşısında anlamını yitirmesi gibi.

Pazar stratejisi uyguluyor.

Eski modelleri üretimden kaldırmak, insanları yeni modelleri satın almaya teşvik ediyor. Apple, bu stratejiyi çok güzel uyguluyor. Bundan dolayı bazı modellerin üretimini durdurmak, kullanıcıları yeni modele teşvik ediyor.

Ve son olarak Apple, satışları düşük olan, artık beklentileri karşılamayan ürünlerin üretimine devam etmekten ziyade bu modellerden vazgeçmeyi tercih ediyor. Bu da üretimde devamlılığı sağlayan önemli noktalardan birisi.

Apple’ın her geçen yıl piyasaya sürdüğü yeni modelleriyle satış rekorları kırması, bu pazar stratejilerini kusursuz bir şekilde işlediğinin en büyük kanıtı.

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