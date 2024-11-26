Apple'ın 2026 yılında piyasada olması beklenen akıllı kameraları, insanları tanımak için yüzlerini görmek zorunda olmayacak.

Yakın zamanda ortaya çıkan haberlere göre Apple, 2026 yılında bir akıllı kamerayı piyasaya sürecek. Bu kamerada Apple Intelligence yapay zekâ araçlarının kullanılabileceği ifade edilmişti. Yeni ortaya çıkan patentler de Apple'ın bu yönde ilerlemeyi planladığını ortaya koyuyor.

Hâli hazırda yapay zekâ özelliklerinden yararlanan güvenlik kameraları bulunuyor. Bu özellikler arasında insan tanıma gibi özellikler bulunuyor. Apple ise işleri bir adım daha ileriye taşımayı amaçlıyor. Öyle ki kameralar, kişileri yüzlerini görmeden tanıyabilecek.

Yüzlerini görmeden de kişileri tanıyabilecek

Apple'ın yeni patentine göre güvenlik kamerası, yüz tanıma teknolojisiniden daha ileride olacak ve bir kişinin kimliğini, kişinin yüzünü göremese bile tespit edebilecek. Sistem, yüz tanıma ile kimliğini doğruladığı kişilerin vücut özelliklerini hafızasına kaydedebilecek. Bu özellikler arasında kıyafetleri tanıma ve vücut şeklini öğrenme gibi özellikler yer alıyor.

Patente göre bu bilgiler değişen sürelerde güvenlik kamerasının hafızasında tutulacak. Örneğin kıyafetler yalnızca bir günlüğüne kameranın hafızasına alınacak ancak vücut yapısı verisi daha uzun süre saklanabilecek. Sistem ayrıca kişilerin yürüyüş şekli gibi hareket izlerini de analiz edebilecek.

Bu teknoloji ile birlikte Apple, kişileri yüzlerinin görünmediği durumlarda bile tanımlayabilir. Yine de Apple'ın ve diğer teknoloji devlerinin patentini aldıkları ancak son ürün olarak görmediğimiz çok sayıda teknoloji olduğunu da unutmamak gerekiyor.