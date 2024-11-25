Apple, 15 Kadar Ürünün Üretimini Durdurdu: Stoklar Tükenmeden Elinizi Çabuk Tutun

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Apple, 2024'te yeni ürünlerini duyurması ile nispeten eski modellerin üretimlerini durdurdu. Bu ürünler artık Apple Store'da temin edilemiyor. İşte Apple'ın üretimine son verdiği o ürünler.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, oldukça hareketli bir dönemi geride bıraktı. Marka, 2024 yılı içerisinde yepyeni ürünlerini duyurdu. Hâl böyle olunca Apple, bazı ürünlerini de gözden çıkardı.

Apple'ın yeni ürünleri, eski nesil modellerin üretimlerinin durdurulmasına neden oldu. Sizlerle az sonra paylaşacağımız ürünler, artık Apple'ın resmî satış mağazası üzerinden satın alınamıyor. Ancak bu ürünler hâlâ üçüncü taraflar üzerinden satın alınabiliyor.

İşte Apple'ın üretimini durdurduğu bazı ürünler

Apple'ın üretimini durdurduğu bazı ürünler

  • iPad mini 6
  • iPhone 15 serisi için üretilen kumaş kılıflar
  • M3 MacBook Pro
  • M2 Mac mini
  • M3 iMac
  • iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 13
  • Lightning girişli Magic aksesuarlar
  • Apple Watch Series 9
  • AirPods 2, AirPods 3 ve AirPods Max
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Eğer yukarıda saydığımız ürünleri almak gibi planınız varsa elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Zira stoklar tükendiği zaman söz konusu ürünleri temin etmek mümkün olmayacak.

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