Apple, 2024'te yeni ürünlerini duyurması ile nispeten eski modellerin üretimlerini durdurdu. Bu ürünler artık Apple Store'da temin edilemiyor. İşte Apple'ın üretimine son verdiği o ürünler.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, oldukça hareketli bir dönemi geride bıraktı. Marka, 2024 yılı içerisinde yepyeni ürünlerini duyurdu. Hâl böyle olunca Apple, bazı ürünlerini de gözden çıkardı.

Apple'ın yeni ürünleri, eski nesil modellerin üretimlerinin durdurulmasına neden oldu. Sizlerle az sonra paylaşacağımız ürünler, artık Apple'ın resmî satış mağazası üzerinden satın alınamıyor. Ancak bu ürünler hâlâ üçüncü taraflar üzerinden satın alınabiliyor.

İşte Apple'ın üretimini durdurduğu bazı ürünler

iPad mini 6

iPhone 15 serisi için üretilen kumaş kılıflar

M3 MacBook Pro

M2 Mac mini

M3 iMac

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

iPhone 13

Lightning girişli Magic aksesuarlar

Apple Watch Series 9

AirPods 2, AirPods 3 ve AirPods Max

Eğer yukarıda saydığımız ürünleri almak gibi planınız varsa elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Zira stoklar tükendiği zaman söz konusu ürünleri temin etmek mümkün olmayacak.