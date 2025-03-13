Google, Android 16 ile bildirim özetleme özelliğini test ettiği ortaya çıktı. Yeni özellik yalnızca sohbet bildirimlerini özetleyerek sınırlı şekilde çalışacak.

Google, Android 16 ile yeni bir bildirim özetleme özelliğini test ediyor. Apple Intelligence’ın tartışmalara neden olan özelliğine benzeyen bu sistem, kullanıcılara bildirimlerini daha derli toplu görme imkânı sunacak.

Apple Intelligence'ın hatalarla ünlü 'Bildirim Özetleri' özelliğinin yakında Android'e geleceği ortaya çıktı. Ancak Android bu özelliği Apple’dan farklı olarak bazı kısıtlamalarla hayata geçirecek.

Android 16’daki yeni bildirim özelliği gizlilik odaklı olacak

Android 16 Beta 3 sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre Google’ın, “bildirim özetleri” adı verilen yeni bir ayar üzerinde çalıştığı aktarıldı. Ayarlar > Bildirimler sekmesi altında yer alacağı belirtilen bu özellikle kullanıcıların, belirli sohbet bildirimlerini özetleme seçeneğini açıp kapatabileceği paylaşıldı.

Android’in, bildirim içeriklerini tarayarak kategorize etmek yerine, yalnızca uygulama geliştiricileri tarafından “sohbet bildirimi” olarak işaretlenen mesajları özetleyeceği belirtildi. Bu nedenle sistemin, yalnızca mesajlaşma uygulamalarına ait bildirimleri özetleyebileceği aktarıldı. Apple’ın aksine tüm uygulama bildirimlerini kapsamamasının, yanlış özetlerin önüne geçmek için alınan bir önlem olduğu belirtildi.

Özetleme işleminin, cihaz içindeki Android System Intelligence uygulaması tarafından gerçekleştirileceği ve Google’ın Gemini Nano modelinin kullanılacağı belirtildi. Verilerin cihazda tutulmasının gizlilik açısından avantaj sağladığı ifade edilirken, daha gelişmiş yapay zekâ modellerine erişim olmamasının özetlerin doğruluk oranını etkileyebileceği aktarıldı. Aynı zamanda bildirimin yeterli bağlam sunmaması durumunda, yanlış ya da eksik özetler oluşabileceği paylaşıldı.

Şu an için özelliğin Android 16’nın kararlı sürümünde yer alıp almayacağı netlik kazanmış değil. Google’ın bu özelliği ilerleyen güncellemelerle veya doğrudan Android 17 sürümüyle sunabileceği ifade ediliyor. Kullanıcıların Apple’ın yaşadığı sorunların tekrarlanıp tekrarlanmayacağını görmek için bir süre daha beklemesi gerekecek.