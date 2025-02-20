Apple Intelligence ile kullanılabilen 'Görsel Zekâ' özelliği bir iPhone modeline daha geliyor.

Apple, iPhone 16 serisine özel olarak sunduğu Görsel Zekâ (Visual Intelligence) özelliğini, yakında iPhone 15 Pro modellerine de getireceğini duyurdu. Bu yenilik, kullanıcıların kameralarını kullanarak çevrelerindeki nesneler ve mekânlar hakkında anında bilgi edinmelerini sağlıyor.

Apple sözcüsü John Gruber’a yaptığı açıklamada gelecek bir iOS güncellemesiyle iPhone 15 Pro'nun Eylem Düğmesi üzerinden Görsel Zekâ'yı destekleyeceğini doğruladı. Özelliğin iOS 18.4 ile sunulması bekleniyor.

Görsel Zekâ artık iPhone 15 Pro'da kullanılabilecek

Görsel Zekâ, metinleri algılama, çeviri yapma, özetleme ve hatta içerikleri sesli okuma gibi yapay zekâ destekli özellikler sunuyor. Ayrıca kullanıcıların Google ve ChatGPT gibi platformlardan arama sonuçlarını genişletmesine olanak tanıyor.

iPhone 16 modellerinde Kamera Denetimi ile aktif edilen bu özellik, iPhone 15 Pro’da Eylem Düğmesi veya Denetim Merkezi kısmından kullanılabilecek.

Apple'ın iOS 18.4 beta sürümünü önümüzdeki günlerde yayınlaması beklenirken, güncellemenin Apple Intelligence desteğini daha fazla dile yayması da planlanıyor.