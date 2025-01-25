Apple, iOS 18’in kullanıcılar tarafından benimsenme oranlarını açıkladı. Yeni sürüm şu anda iPhone’ların %68’inde yüklü.

Apple, iOS 18’in kullanıcılar tarafından benimsenme oranlarıyla ilgili verilerini ilk kez paylaştı. Şirketin açıklamasına göre, iOS 18 şu anda tüm iPhone’ların %68’ine, son dört yıl içinde üretilen iPhone’ların ise %76’sına yüklü durumda.

Apple, iOS 18’in kullanıcılar tarafından ne kadar benimsendiğine ilişkin ilk verileri paylaştı. Şirketin açıklamasına göre, iOS 18, 2018’de tanıtılan iPhone XS modelinden itibaren tüm uyumlu cihazlarda kullanılabiliyor.

iOS 18’in kullanıcılar tarafından benimsenme oranları

Apple, yeni iOS sürümüne geçmek istemeyen kullanıcılar için alternatif güncellemeler sunmaya devam ediyor. iOS 18’in yayımlandığı dönemde, güvenlik güncellemelerini içeren iOS 17.7 sürümü de kullanıma açıldı. Böylece kullanıcılar, yeni sürüme geçmeden mevcut iOS versiyonlarını güvenli bir şekilde kullanmaya devam edebiliyor.

Apple, kasım ayında iOS 17.7.2 ve iPadOS 17.7.2 güncellemelerini yayımlayarak eski sürümleri kullanan cihazlar için önemli güvenlik düzeltmeleri sundu. iOS 18’in kullanıcılar tarafından benimsenme oranlarının önümüzdeki aylarda nasıl bir seyir izleyeceği ise büyük bir merak konusu oldu.

iOS 18 benimsenme oranları

Son dört yılda piyasaya sürülen cihazlar arasında:

iOS 18: %76

iOS 17: %19

Daha eski sürümler: %5

2024 ile karşılaştırıldığında:

iOS 17: %76

iOS 16: %20

Daha eski sürümler: %4

2023 ile karşılaştırıldığında:

iOS 16: %81

iOS 15: %15

Daha eski sürümler: %4

Tüm cihazlar arasında:

iOS 18: %68

iOS 17: %19

Daha eski sürümler: %13

2024 ile karşılaştırıldığında:

iOS 17: %66

iOS 16: %23

Daha eski sürümler: %11

2023 ile karşılaştırıldığında:

iOS 16: %72

iOS 15: %20

Daha eski sürümler: %8

iPadOS 18 benimsenme oranları

Son dört yılda piyasaya sürülen cihazlar arasında:

iPadOS 18: %63

iPadOS 17: %27

Daha eski sürümler: %10

2024 ile karşılaştırıldığında:

iPadOS 17: %61

iPadOS 16: %29

Daha eski sürümler: %10

2023 ile karşılaştırıldığında:

iPadOS 16: %53

iPadOS 15: %39

Daha eski sürümler: %8

Tüm cihazlar arasında:

iPadOS 18: %53

iPadOS 17: %28

Daha eski sürümler: %19

2024 ile karşılaştırıldığında:

iPadOS 17: %53

iPadOS 16: %29

Daha eski sürümler: %18

2023 ile karşılaştırıldığında: