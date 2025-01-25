Apple CEO’su Tim Cook, Severance dizisinin ikinci sezonuna özel hazırlanan yeni tanıtım videosunda kamera karşısına geçti.

Apple CEO'su Tim Cook, Apple TV+ platformunun bilim kurgu gerilim dizisi Severance için hazırlanan yeni tanıtım videosunda rol aldı. Reklam dizinin ikinci sezonuna dikkat çekerken Lumon Industries konseptine de atıfta bulunuyor.

Apple TV+’ın en popüler dizilerinden biri olan Severance, çalışanların iş ve özel hayatlarını tamamen ayıran bir prosedürü konu alıyor.

Tim Cook’lu özel tanıtım

Tim Cook’un rol aldığı tanıtım videosu, CEO’nun dış kişiliği ile Lumon’daki “iş kimliği” arasındaki geçişleri yansıtıyor. Videoda Cook, dizinin karakteristik koridorlarında yürüyerek Milchick karakterine ulaşıyor ve ikinci sezonun artık yayında olduğunu belirten bir sahne ile sona eriyor.

Yayımlanan bu tanıtım videosu dizinin yapımcılarından Ben Stiller tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Stiller, videoyu paylaşırken “Yeni bir ofis arayışına yardım ediyordum…” ifadelerini kullandı. Severance’ın ikinci sezonunun yanı sıra, dizinin ilk sezonu da Apple TV+ platformunda izlenebilir durumda. Severance, iş ve özel hayat ayrımını sert bir şekilde ele alan konusuyla dikkat çeken bir yapım. Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu Apple TV+’ta yayımlanmaya başladı. Yeni sezonun tanıtım videosu ise hayranları arasında büyük bir heyecan uyandırdı.

Tanıtım videosu: