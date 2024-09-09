Apple'ın Glowtime etkinliğinde iPhone 16 modellerini tanıtmasının ve ön siparişe açmasının ardından iPhone 15'e indirim geldi.

Apple'ın yeni amiral gemisi modelleri olan iPhone 16, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro'nun bu akşam yapılan Glowtime etkinliğinde tanıtılması ve ön siparişe açılmasının ardından iPhone 15 modelleri de indirime girdi.

Daha önce ülkemizde fiyatları 58 bin 499 TL'den başlayan iPhone 15, yeni fiyat düzenlemesi ile 56 bin 999 TL'den satılacak. Yani iPhone 15'in başlangıç seviye modelinde 1500 TL'lik bir indirim olduğu göze çarpıyor.

Yeni modeller iPhone 15 fiyatlarını aşağı itti

Bu kararın nedenini anlamak ise aslında hiç de zor değil. Apple, iPhone modellerine bu yıl bir zam yapmadı. Bu da beraberinde yeni modeller için benzer olası fiyatlar anlamına geliyor. Bu yüzden de Apple, bir önceki yılın modelini biraz daha düşük fiyatlı olarak konumlandırarak iki model arasındaki farkı daha belirgin hâle getirmiş oldu.

Öte yandan sadece iPhone 15'lere indirim gelmediğini de Apple'ın sitesini kontrol ettiğimizde görüyoruz. iPhone 14 modellerinin fiyatlarının düştüğü de göze çarpıyor. Ayrıca yeni nesil cihazların gelişi ile birlikte iPhone 15 Pro serisinin de mağazalardan kalktığı dikkat görülüyor.

Yeni iPhone 16 modellerini detaylı inceleyebileceğiniz içeriklerimiz için: