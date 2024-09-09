Apple, bugün gerçekleştirdiği iPhone 16 lansmanında tarihin en büyük iOS güncellemelerinden olacak iOS 18’in çıkış tarihini de açıkladı.

Apple, bugün çok beklenen eylül lansmanını gerçekleştirdi. Etkinlikte iPhone 16 ailesi, yeni Apple Watch ve AirPods modelleriyle resmen tanıştık. Her bir cihaz da önemli iyileştirmelerle geldi.

Ancak Apple sadece donanım duyuruları yapmadı. Şirket, tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden biri olacak iOS 18’in ne zaman geleceğini de açıkladı.

iOS 18 16 Eylül’de kullanıcılara sunulacak

Apple’ın yaptığı açıklamaya göre iOS 18 güncellemesi, 16 Eylül 2024 Pazartesi günü iPhone kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulmaya başlayacak. Tam saati yok ancak o günün akşam saatlerinde olacağını söyleyebiliriz.

iOS 18, iPhone modellerini baştan aşağı değiştirecek. Yeni sürümle birlikte ana ekranı özelleştirme, koyu uygulama logoları, yenilenmiş Denetim Merkezi ve Fotoğraflar uygulaması ve daha birçok özelliği göreceğiz. Bu özelliklerin tamamına ulaşabileceğiniz içeriği sona ekledik.

iOS 18 aynı zamanda Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerini de getirecek. Ancak bu özellikler 16 Eylül günü gelmeyecek, bunun yerine ekimde sunulması beklenen iOS 18.1’le gelecek. Apple Intelligence’ın sadece iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisine geleceğini belirtelim. iOS 18’in kalan tüm özellikleri ise birçok iPhone modeli için çıkış yapacak.

iOS 18’le gelecek tüm özellikler için:

iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar için: