iPhone 16'nın çıkış sürecinde beklenen talebi görmediği iddia ediliyor. İddiaların nedeni ise Apple'ın parça tedariğini azaltması olarak gösteriliyor.

iPhone 16 tanıtımında öne çıkan noktalar arasında yapay zekâ özellikleri ve yeni düğmeler yer alıyordu ve genel olarak telefon, kullanıcıları heyecanlandırmayı pek de başaramamıştı. Barclays'ın iddiasına göre Apple, iPhone 16'nın çıkışında iPhone 15'in gerisinde kaldı.

Barclays'a göre Apple, Tayvanlı bir tedarikçisinden alacağı yarı iletken parça siparişini 3 milyon adet kadar azalttı. Son tedarik zinciri kontrollerinde ortaya çıkan bu durumun, Apple'ın iPhone 16 için yıllık bazda %15'lik bir düşüş anlamına geldiği ifade ediliyor. Yani iPhone 16 performansı iPhone 15'in gerisinde kalmış durumda.

iPhone üretimi 51 milyona ulaştı

Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üretim raporlarına göre Apple toplamda 51 milyon adet üretime ulaşacak. Bununla beraber firmanın Aralık 2024 üretimlerinin yeterince yüksek olmayacağını belirtiyor. Barclays'a göre “Apple Intelligence’ın aşamalı olarak piyasaya sürülmesi”, “ABD dışındaki sınırlı yapay zeka benimsemesi” ve “donanım farklılaşmasının eksikliği” gibi nedenler de talep azlığı üzerinde etkili olmuş gözüküyor.

Öte yandan teslimat değişiklikleri her zaman için daha düşük satış oranları anlamına gelmiyor. Üretim verileri önemli olsa da siparişlerdeki değişimler her zaman net sonuç göstermiyor. Apple gelecek ayın başında 2024'ün dördüncü çeyrek kazançlarını açıklayacak. 2025 yılının ilk çeyrek rakamları ise Şubat 2025'te belli olacak.