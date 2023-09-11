Apple'ın iPhone 13 mini üretimini bu hafta itibarıyla sonlandıracağı iddia edildi. Bloomberg'den Mark Gurman tarafından ortaya atılan iddia, bazı nedenlerden ötürü doğru olabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtacağı "Wonderlust" etkinliği için artık saatler kaldı. Tüm tüketiciler, yarın akşam itibarıyla Apple'ın en yeni ürünleriyle tanışma imkânı yakalayacaklar. Böylelikle Apple için yeni bir dönem resmen başlamış olacak. Ancak gelen son haberler, 12 Eylül 2023 itibarıyla Apple'ın bazı ürünler için fişi çekebileceğini gözler önüne seriyor.

Bloomberg'den Mark Gurman tarafından yapılan son açıklamalara göre Apple'ın 2021 yılında tanıttığı iPhone 13 mini isimli modeli, artık yolun sonuna geldi. Dolayısı ile "iPhone mini" tarih olacak diyebiliriz. iPhone 13 mini stokları, ABD gibi bazı ülkelerde kritik seviyelere indi. Hatta bazı varyantlarda tahmini teslimat süresi 8 haftalara kadar uzamış durumda. Dahası Gurman, iPhone 13 mini üretiminin yarından sonra durdurulabileceğini söylüyor. Deneyimli analist, haksız olmayabilir.

Şaşırtıcı olmaz çünkü iPhone 13 mini satışları zaten düşüktü

COVID-19 pandemisinin etkisiyle teknoloji şirketlerinin parça tedarik sorunları yaşadıkları zaten biliniyor. Hal böyleyken, Apple'ın iPhone 13 mini için kaynak ve zaman ayırmak istemiyor olması gayet makul bir yaklaşım. Ancak olay bundan ibaret de değil. Uygun fiyatlı ve küçük ekranlı iPhone, tüketicinin gözünde hiçbir zaman yeterince ilgi çekici olmadı.

Hatta CIRP isimli araştırma şirketi, 2022'nin ilk çeyreğinde ABD pazarını kapsayan bir araştırma yaptı. Bu araştırma kapsamında 2022'nin ilk çeyreğinde iPhone 13 mini satışlarının, aynı dönemde satılan tüm iPhone 13'lerin sadece yüzde 3'ünü oluşturduğu ortaya çıktı. Tedarik sorunlarına düşük satış rakamlarını da eklediğimiz zaman, 5.4 inç ekranlı iPhone 13 mini'nin üretiminin sürdürülmesi için neden kalmadığını görüyoruz. Bakalım Apple'dan resmi bir açıklama gelecek mi yoksa şirket, iPhone 13 mini'yi sessiz sedasız mı üretimden kaldıracak...

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun ortaya çıkan tüm özellikleri için: