Apple, dünyanın dört bir yanındaki iPhone sahiplerine önemli bir uyarı bildirimi yaptı. Şirket, bu bildirimde kullanıcıların casus yazılım riski altında olduğunu söylüyordu. Peki neler yaşandı?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan dünya çapındaki iPhone sahiplerine kritik bir uyarı gitti. Şirket, bu uyarıda söz konusu iPhone sahiplerinin telefonlarına casus yazılım bulaşmış olabileceğini ifade ediyordu. Peki Apple, neden böyle bir uyarı geçmek zorunda kaldı?

Edinilen bilgilere göre 100'den fazla ülkedeki iPhone kullanıcıları, söz konusu bildirimi aldılar. Bildirimi alan isimler arasında siyasetçiler, gazeteciler ve aktivistler yer alıyordu. Apple, bu uyarıyı alan kullanıcıların telefonlarında bulunan "Kilit Modu"nu açık hâle getirmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Bildirimi alan kullanıcılar, "Pegasus" riski altındalar!

Apple'ın bazı iPhone sahiplerine böyle bir bildirim göndermiş olmasının nedeni, tahmin edebileceğiniz üzere İsrail merkezli casus yazılım şirketi NSO Group. Görünen o ki şirketin Pegasus isimli casus yazılımı, son günlerde yeni bir saldırı dalgası için kullanılıyor. Durumu fark eden Apple da müşterilerini uyarmış oldu.

Pegasus casus yazılımı ile ilgili detaylı bilgi için:

Belki hatırlayan okurlarımız vardır; Apple, geçtiğimiz yıl içerisinde de 90'dan fazla ülkedeki kullanıcılarına benzer bir uyarı göndermişti. Yani Pegasus isimli casus yazılım hayatımızın içerisinde olmaya devam ettikçe Apple, söz konusu bildirimi zaman zaman göndermek zorunda olacak.