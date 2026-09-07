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Boğaziçi ve FSM Köprüleri Dahil Çok Sayıda Otoyol ve Köprü Özelleştiriliyor!

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile çok sayıda otoyol özelleştirme kapsamına alındı.

Boğaziçi ve FSM Köprüleri Dahil Çok Sayıda Otoyol ve Köprü Özelleştiriliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Türkiye’deki köprüler ve otoyollar ile alakalı büyük değişikliklere gidildi. Yayımlanan karar çerçevesinde iki yeni otoyol özelleştirme programına alınırken, 2010 yılında halihazırda programa dahil edilmiş olan köprü ve otoyolların da süreçleri netleştirildi.

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Toplamda 2 köprü, 8 otoyol ve 2 çevre yolunu kapsayan bu dev paket, Türkiye'nin karayolu taşımacılığı altyapısında kapsamlı bir işletim model değişimine işaret ediyor.

İçerikten Görseller

Boğaziçi ve FSM Köprüleri Dahil Çok Sayıda Otoyol ve Köprü Özelleştiriliyor!
boic

Boğaz köprüsü de dahil çok sayıda köprü ve otoyol özelleştiriliyor

boic

Söz konusu karar kapsamında 2010 yılında programa alınan Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep ve Toprakkale-İskenderun otoyolları yer alıyor. Bununla birlikte İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Boğaziçi (15 Temmuz Şehitler) ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri de aynı paket dahilinde bulunuyor. Ayrıca bu listeye Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu’nun Çağlayan Kavşağı ile Yenişehir Kavşağı arasında kalan bölümü de eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu köprüler ve otoyollar özelleştirme kapsamına alındı. Kararda belirtilen detaylara göre söz konusu köprü ve otoyollar tek bir paket halinde bir bütün olarak özelleştirilebileceği gibi, ayrı ayrı gruplar halinde de ihale edilebilecek. Süreç kapsamında işletme hakkının verilmesi, kiralama, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi, gelir ortaklığı hakkı ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruf yöntemlerinden biri ya da birkaçı bir arada uygulanabilecek. Tamamlanması için 2031 yılına kadar hedef sürenin öngörüldüğü bu özelleştirme modelinde devir süresi ise "30 yıl" olarak belirlendi.

Açıklanan kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı konuya ilişkin teknik ve hukuki detayları içeren bir açıklama da yaptı. Yapılan resmi bilgilendirmede, yürütülen çalışmaların kamu varlıklarının bir "satışı" anlamı taşımadığına dikkat çekildi. Uygulamanın temel esasının, mülkiyetin tamamen Devlette kalması kaydıyla yalnızca işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesi olduğu ifade edildi. Kurum yetkilileri, bu modeldeki birincil amacın sıcak para veya gelir elde etmek olmadığını; asıl önceliğin otoyollardaki hizmet kalitesini artırmak, bakım ve altyapı yatırımlarını hızlandırmak ile işletme verimliliğini üst seviyeye çıkarmak olduğunu ifade etti.

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