Apple, iPhone Üretimi İçin Yılda Ne Kadar Altın Kullanıyor?

Altın, pahalı aksesuarlarda kullanılmasının yanında akıllı telefonlarının bileşiminde de kullanılıyor. Üstelik akıllı telefonlarda, şaşırtıcı miktarda altın bulunabiliyor.

Akıllı telefonların bileşiminde birçok madde kullanılıyor. Kullanılan maddelerin arasında yer alan altın, akıllı telefon üreticileriyle beraber tüm teknoloji endüstrisi açısından önemli bir metal olmaya devam ediyor.

Altın, en iyi iletken metal olmasa bile iyi seviyede iletkenliği, kolay işlenebilirliği ve korozyona karşı direnci nedeniyle akıllı telefon teknolojisinde hala tercih edilen metaller arasında yer alıyor. Akıllı telefonların sinyal gönderen ve cihazın ömrü boyunca esnek kalmasını sağlayacak pimler, röleler ve konektörler hala altından yapılmaya devam ediyor.

Apple, her yıl tonlarca altın kullanıyor

En popüler akıllı telefonlardan olan iPhone’larda da bol miktarda altın kullanılıyor. iPhone’ların kameralarında, şarj bobinlerinde ve anakartlarında altın yer alıyor. Apple’ın 2019 yılında açıkladığı Çevresel Sorumluluk Raporu’na göre iPhone’larda kullanılan altın, akıllı telefonda kullanılan bütün maddelerin yüzde 0.01’den daha az. Daha net bir şekilde ifade edersek iPhone’larda kullanılan altın miktarı yaklaşık 0.018 gram kadar.

Sadece bir iPhone’daki altın miktarına bakıldığında oran oldukça küçük görünüyor. Ancak Apple’ın sadece 2019 yılında 200 milyon iPhone sattığı düşünülürse altın miktarı inanılmaz seviyelere çıkıyor. 200 milyon iPhone satışı, Apple’ın sadece 2019 yılında 3.5 tondan fazla altın kullandığını gösteriyor.

Altının geri dönüşümünün önemi

Bazı ülkelerdeki altın madenciliğinin birkaç yıldır tartışmalı hale gelmesi ve siyanür ile altın aranması çalışmaları, altının geri dönüşümünü oldukça önemli bir noktaya getiriyor. Özellikle Kongo gibi altın madenciliğinin büyük bir kısmının silahlı grupların elinde olduğu bölgelerdeki altın kaynaklarının kullanım,ı bütün dünyada yasalarla engellenmeye çalışılıyor.

Altın madenciliğinin iki yönteminden birisi olan siyanür ile altın çıkarma, çevreye verdiği devasa zarar nedeniyle uzun bir süredir tartışmalara neden oluyor. Altının bu şekilde çevreye zarar veren yöntemlerle çıkarılması, kullanılan altınların geri dönüştürülmesini daha da önemli kılıyor.

Apple, Teksas’taki deposunda Daisy isimli robotla saatte 200 kullanılmış iPhone’u söküyor. Sökülen iPhone’ların parçaları geri dönüşüme gönderiliyor. Apple, bu nedenle iPhone’larda geri dönüştürülmüş maddeler kullanmakla sık sık övünüyor.

Apple, 2019 yılında açıkladığı raporda devre kartları gibi bileşenlerde daha az miktarda altın kullanmaya çalıştıklarını ve değeri nedeniyle altının geri dönüştürüldüğünü söylemekle beraber geri dönüştürülen toplam altın miktarını bu zamana kadar hiç açıklamadı.

iPhone’larda kullanılan altın miktarı ve altının kaynağı hakkında sorulan son sorular da Apple tarafından cevapsız bırakıldı. Siyanürle altın aranması ve altın madenciliğinin ile ticaretinin silahlı çetelerin elinde olduğu yerlerden altın alınması gibi durumlar, teknoloji üreticilerinin altın kullanımının daha da şeffaf olmasını gerektiriyor. Bu noktada Apple gibi önemli teknoloji üreticilerinin halkı aydınlatmak için altının geri dönüşüm miktarı başta olmak üzere kullandıkları altının kaynağını açıklaması en doğru yaklaşım olacaktır.