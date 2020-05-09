Sızıntı haberlerle tanınan Jon Prosser, Apple'ın yeni nesil kulak üstü kulaklığına dair bazı iddialarda bulundu. Paylaşımını resmi Twitter hesabı üzerinden yapan Prosser, tweetinde kulaklığın ürün kodundan, fiyatından ve isminden bahsetti.

2014 yılında Beats Electronics’i satın alan ve bu isimle farklı modellerde kulaklıklar satan Apple’ın, uzun süredir kendi markasını taşıyan bir kulak üstü kulaklık üzerinde çalıştığı biliniyordu. Halihazırda piyasaya sürdüğü AirPods modelleriyle kablosuz kulak içi kulaklık sektörüne hükmeden şirket, görünüşe göre yeni kulaklığıyla birlikte kulak üstü kulaklık pazarında da hakimiyet kurmak istiyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Apple Post tarafından konsept görüntüleri yayınlanan kulaklıklar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızıntı haberlerle tanınan Jon Prosser tarafından ortaya atılan iddialarda, Apple’ın yeni kulaklığında AirPods markasına bağlı kalacağı ve kulak üstü kulaklığını ‘AirPods Studio’ olarak adlandıracağından bahsediliyor.

Apple, yeni nesil kulak üstü kulaklığını 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunabilir:

Buna ek olarak paylaştığı tweette yeni kulaklığın B515 kod adıyla anılacağını da belirten Prosser, kulaklığın fiyatınınsa 349 dolar olacağını iddia etti. Son tweetinde Apple imzalı kulak üstü kulaklığın tanıtım tarihine değinmeyen isim, daha önceki paylaşımlarındaysa Apple’ın kulaklıklar için WWDC 2020 etkinliğini hedeflediğini söylemişti.

Apple ürünlerinin sızıntıları hakkında oldukça başarılı bir geçmişe sahip olan Jon Prosser, daha önceleri birçok farklı ürünün kodlarını ve beklenen piyasaya çıkış tarihlerini daha ürün tanıtılmadan haftalar önce başarılı bir şekilde tahmin etmişti. Yani Apple’ın yeni kulak üstü kulaklıkları hakkında ortaya atılan bu iddiaların sağlam bir kaynağa dayandığını söyleyebiliriz.

Kulaklıklardan ne beklememiz gerektiği konusuna gelecek olursak ünlü analist Ming-Chi Kuo’nun 2018 notu, AirPods’un kablosuz özelliklerinin korunduğu premium kulak üstü kulaklıklar için 'tamamen yeni' bir tasarım kullanılmasını önermişti. Bu noktada fiyatlandırmayı göz önüne aldığımızda AirPods Pro’da yer alan aktif gürültü önleme özelliğini AirPods Studio’da da görmemiz oldukça muhtemel görünüyor.