Yeni ortaya atılan iddiaya göre Apple, katlanabilir iPad'i geliştirmeyi bıraktı. Üretim masrafları, katlanabilir iPhone'a odaklanmak gibi sebeplerden dolayı böyle bir karar alındı.

Apple, yavaş yavaş tüm odağını katlanabilir cihazlara çevirmeye başlamış durumdaydı. Hâlihazırda katlanabilir bir iPhone geleceğini biliyorduk. Buna ek olarak bir de katlanabilir iPad üzerinde çalışılıyordu. Hatta katlanabilir iPad’in geliştirme süreci bayağı ilerlemişti ve 2026’da Apple’ın ilk katlanabilir cihazı olarak gelebileceği konuşuluyordu.

Ancak güvenilir bir sızıntı kaynağı diyebileceğimiz Digitimes’tan bu cihazı bekleyenleri üzecek bir haber geldi. İddiaya göre Apple, daha büyük ve katlanabilir ekranlı iPad cihazı üzerindeki çalışmalarını şu an için durdurdu.

Üretim zorlukları, yükselen masraflar ve katlanabilir iPhone’a odaklanmak için böyle bir karar alındı

Digitimes’a göre Apple’ın bu kararı almasının arkasında bazı nedenler var. Üretimde yaşanan zorluklar, katlanabilir ekran teknolojisi için masrafların çok yüksek olması ve büyük katlanabilir ekranlı cihazlar için henüz yeterince talep olmaması Apple’ın süreci durdurmasına neden oldu. Bunun yerine katlanabilir iPhone’a daha çok odaklanmaya başladığı bildirildi.

Tabii ki bu gelişme Apple’ın katlanabilir iPad fikrini tamamen terk ettiği anlamına gelmiyor. İlerleyen dönemde sorunlar çözülebilirse şirket geliştirme sürecine geri dönebilir. Ancak şimdilik bu cihazın beklendiği gibi 2026’da çıkması zor görülüyor. Cihazın 18,8 ve 20,2 inçlik OLED ve kırışıklık olmayan ekranla gelmesi bekleniyordu.