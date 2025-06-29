iPhone 17 Pro'nun sızan yeni görüntülerine göre Apple, 6 yıl sonra ilk kez Apple logosunun yerini değiştirmeye hazırlanıyor.

Apple’ın serideki yeni modeli iPhone 17 Pro hakkında ilginç bir söylenti gündemde. İddialara göre Apple bu modelle birlikte yeni serinin arka kısmındaki Apple logosunun yerini değiştirecek. Sebebi de telefonun üst kısmına gelecek olan yeni kamera çubuğu. Bu değişiklik, 2019’daki iPhone 11’den beri logonun konumunda yapılan ilk değişiklik olacak.

Daha önce de sızıntılarıyla bilinen Majin Bu, yeni kamera düzeni nedeniyle Apple logosunun biraz daha alta kaydırılacağını söylüyor. Hatta iPhone kılıfı üreten bir iş ortağının, yeni tasarıma göre kılıflar üzerinde çalışmaya başladığını da belirtiyor. Şu an için bu değişiklikler Apple tarafından doğrulanmış değil ancak yeni tasarımın doğru olduğuna dair çok ciddi iddialar var.

Yeni Apple logosunun yeri:

iPhone 17 Pro’nun yeni kamera düzeni, iPhone 11’den beri yapılan en büyük değişiklik olarak görülüyor. Üç kamera yine sol tarafta kalacak ama flaş ve LiDAR sensörü sağ tarafa taşınacak. Bu da arka kameraların neredeyse tüm üst kısmı kaplayacağı anlamına geliyor.

Ayrıca, yeni modelde bir “buhar odası” soğutma sisteminin de olabileceği söyleniyor. Ancak bu konuda hâlâ net bir şey yok ve sistemin Apple tarafından hâlâ geliştirilme aşamasında olduğu iddia ediliyor.

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