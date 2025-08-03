Apple’ın sonbaharda tanıtması beklenen iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. Seriye eklenecek yeni modeller, tasarım ve donanım tercihleriyle dikkat çekiyor. Özellikle serinin en hafif ve ince yapılı modeli olması beklenen iPhone 17 Air, şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Apple’ın bu yılki iPhone 17 serisinde yer alması beklenen iPhone 17 Air hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Serideki Plus modelinin yerini alacak bu yeni model, oldukça ince bir tasarımla gelecek gibi görünüyor. Ancak bu incelik, bazı donanımlardan ödün verilmesini de beraberinde getirecek.

Gelen son sızıntılara göre iPhone 17 Air, yaklaşık 2.900 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek. Bu da, iPhone 16’daki 3.561 mAh’lik bataryaya kıyasla daha düşük bir kapasiteye işaret ediyor. Öte yandan telefonda sadece tek bir arka kameranın bulunacağı belirtiliyor. Bu da Apple’ın, iPhone 16e’de gördüğümüz sade tasarım anlayışını burada da devam ettireceğini gösteriyor.

Pil değişimini kolaylaştıracak yeni çözüm

Batarya tarafında ise bazı teknik yenilikler öne çıkıyor. iPhone 17 Air’de çelik kaplamalı pil kullanılacak. Bu yapı, hem ısı yönetimi hem de enerji yoğunluğu açısından avantaj sağlarken, L şeklindeki iç tasarıma da uyum gösterecek. Aynı zamanda Apple, serideki tüm modellerde pil değişimini kolaylaştırmak adına yeni bir yapışkan teknolojiye geçiş yapacak.

iPhone 17 Air’in tanıtım tarihi henüz netleşmedi. Ancak paylaşılan bilgiler tanıtımın eylül ayının ikinci haftasında yapılabileceğini gösteriyor. Cihazla ilgili tüm detayların ise lansman günü netleşmesi bekleniyor.