Güney Koreli bir haber kaynağı, Apple ile Kia Motors'un elektrik motorlu otomobil için ön anlaşmaya vardığını duyurdu. İddialara göre Apple, bu anlaşma kapsamında Kia Motors'a 3,6 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul etti. Kia Motors da bu yatırım karşılığında ABD'ye gidip, Apple için otomobil üretimine başlayacak.

Güney Kore'nin en köklü gazetelerinden bir tanesi olan DongA Ilbo, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Bloomberg tarafından İngilizce olarak servis edilen açıklamalara göre ABD merkezli teknoloji devi Apple, Güney Kore'nin köklü otomobil üreticilerinden Kia Motors'a 3,6 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu yatırımın nedeni, tahmin edebileceğiniz üzere Apple'ın elektrik motorlu otomobili.

DongA Ilbo'nun açıklamalarına göre söz konusu yatırım, Kia Motors'un Apple'ın otomobilini üretmesi için gerçekleştirilecek. Anlaşma sağlandığı takdirde ABD'ye gidecek olan Kia Motors yetkilileri, Apple'ın Georgia'daki üretim merkezini otomobiller için uygun hale getirecek. Gazetenin iddiasına göre Kia Motors, yılda 100 bin civarında Apple otomobil üretimi yapacak.

Kritik tarih, 17 Şubat

Edinilen bilgilere göre iki şirket, resmi anlaşmayı 17 Şubat tarihinde imzalayacak. Şayet bu anlaşma sürecinde her şey yolunda gider ve imzalar atılırsa, Apple'ın 2024 yılında otomobil sektörüne girmemesi için herhangi bir nedeni kalmamış olacak. Öte yandan Kia Motors yetkililerinin bugün, "Birden fazla yabancı firma ile sürücüsüz ve elektrik motorlu otomobiller konusundaki işbirliğini gözden geçiriyoruz." şeklinde bir açıklama yapması, iddiaların doğru olabileceğini düşündürüyor.

Ocak ayının ortalarında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Hyundai'nin yaptığı bir açıklamadan bahsetmiştik. Kia Motors'un da sahibi olan Hyundai, o gün yaptığı açıklamalarda Apple ile elektrik motorlu otomobil üretimi üzerinde ön görüşme yaptıklarını söylemiş ancak detay vermemişti. Geçtiğimiz günlerde ise yeni bir gelişme yaşanmış, Hyundai'ın iş birliği konusunda kararsız olduğu, Kia Motors'un ön plana sürülebileceği ifade edilmişti. Görünen o ki Hyundai, Apple'ın elektrik motorlu otomobil üretimi için Kia Motors'un daha doğru bir tercih olacağına karar vermiş durumda.