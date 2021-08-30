Apple Kullanıcılarının App Store'da 6 Ayda Harcadığı Para

Pandemiyle birlikte hızla büyüyen iki büyük uygulama dükkanı App Store ve Google Play’e kullanıcıların toplamda kaç para yatırdıkları açıklandı. 2021'in ilk 6 ayını kapsayan verilere göre App Store kullanıcıları, Play Store'a göre 2 kat daha fazla harcama yaptı.

Bizleri aylarca evlere kapatan koronavirüs pandemisi, geçen sene de bu sene de dijital eğlence, eğitim ve benzeri sektörlerde hızlı bir büyümeye neden olmuştu. Dönemin ekmeğini en çok yiyenlerden olan mobil uygulamalar, karantina döneminde birçoğumuzun en yakın arkadaşı oldu. Ancak yeni derlenen verilere göre uygulama sağlayıcıların bu şartlarda elde ettiği gelir, birbirinden bir hayli farklı oldu.

Yeni bir rapora göre dünyanın dört bir yanındaki Apple kullanıcıları, yılın ilk yarısında App Store’da yaklaşık 40 milyar dolar harcadı. COVID-19 pandemisinin bir türlü bitmemesiyle mobil oyun ve türlü uygulamalara akın eden kullanıcıların olduğu dönemde Apple kullanıcıları, Google’ınkini neredeyse ikiye katladı.

Mobil dünyada harcanan para giderek artıyor:

Sensor Tower, App Store ve Google Play’de son üç yılda yapılan harcamaları paylaştı. Verilerin paylaşılığı grafik, App Store’un 3 senede de yarışı önde götürdüğünü ortaya koydu.Kullanıcıların App Store'da yaptıkları harcama, geçtiğimiz yıla göre %22,05 arttı ve bu senenin ilk yarısında, 41,5 milyar dolara ulaştı.

App Store’da 2019’un ilk yarısındaki harcama 26,3 milyar dolar, 2020 yılının aynı dönemindeki harcama ise 34 milyar dolardı. App Store'da yapılan harcama 41,5 milyar dolara ulaşarak yıldan yıla %22,05 büyüme gösterdi. Google'ın Play Store'undaysa harcama tutarı son üç yılda 14,3 milyar dolar, 18 milyar dolar ve 23,4 milyar dolar oldu. Google'da geçtiğimiz yıla göre artış oranı %30 oldu.

TikTok'un kazancı çığ gibi büyüyor:

Mobil oyunlar, iki dükkanda da büyümede en büyük rol oynayan isimlerden oldu. Son yarıyılda mobil oyunlara dünya çapında 10,32 milyar dolar harcandı. Ancak en çok gelir elde eden 3 uygulama; sırasıyla TikTok, YouTube ve Tinder oldu. 2021’in ilk yarısında TikTok 902 milyon dolar, YouTube 564,7 milyon dolar ve Tinder 520,3 milyon dolar kazandı.Özünde ücretsiz olan bu uygulamalar, tüm bu gelirleri premium paketler ve reklam kaldırma ücretlerinden kazandı.