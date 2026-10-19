Elon Musk, ABD'deki 72 milyon çocuğun her birine değeri 10,5 milyar doları bulan birer SpaceX hissesi hediye edeceğini açıkladı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD’de yaşayan tüm çocuklara uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’ten birer hisse hibe edeceğini duyurdu.

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Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birini vereceğim. Bu, birçoğunun ilki olacak" ifadelerini kullandı. Cuma günkü kapanış verilerine göre toplam değeri yaklaşık 10,5 milyar doları bulan bu devasa bağış, teknoloji ve finans dünyasında geniş yankı uyandırdı.

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10,5 milyar dolarlık tarihi hibe

2025 nüfus sayımı verilerine göre ABD’de yaklaşık 72 milyon çocuk bulunuyor. SpaceX hisselerinin cuma gününü 146 dolardan kapattığı göz önüne alındığında, hibe edilecek 72 milyon hissenin toplam piyasa değeri 10,5 milyar dolar civarına ulaşıyor.

Musk; uygunluk kriterleri, dağıtımın kesin zamanlaması veya payların hükümet destekli hesaplara aktarılıp aktarılmayacağı gibi sürecin operasyonel ayrıntılarına henüz açıklık getirmedi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre cuma kapanışı itibarıyla yaklaşık 904 milyar dolarlık serveti bulunan Musk, 4,77 milyar adet hisse ile SpaceX’in yaklaşık %36’sına sahip. Bu bağış, Musk’ın SpaceX portföyünün %1,5’ine denk geliyor ancak paylaşımlarında benzer adımların süreceğini belirtmesi, şirket üzerindeki payının kademeli olarak daha da azalabileceğine işaret ediyor.

Yeni trend hâline geldi

Musk’ın bu çıkışı, çocukların erken yaşta borsayla tanışmasını ve bileşik getiri avantajından yararlanmasını amaçlayan genel bir eğilimin parçası olarak öne çıkıyor. Trump yönetiminin bu yaz hayata geçirdiği vergi avantajlı yatırım hesapları kapsamında, 2025–2028 yılları arasında doğan her çocuğa 1.000 dolarlık federal başlangıç fonu yatırılmıştı.

Özel sektörün de destek verdiği bu uygulamaya daha önce Michael ve Susan Dell çifti, düşük gelirli bölgelerdeki 25 milyon çocuğa toplam 6,25 milyar dolar katkı sağlayarak dâhil olmuştu. Benzer şekilde SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell ve eşi de temmuz ayında 2 milyondan fazla çocuğa hisse devredeceklerini taahhüt etmişti.