Play Store’daki uygulama geliştiricilerden kestiği ücretler ve rekabeti önleyen politikalarla gündeme gelen Google’ın Netflix’e de torpil geçtiği iddia edildi. İddiaya göre Google, kendi ödeme sistemini kullanmaya devam etmesi için Netflix’e %30’luk gelir kesintisinden muaf kalmayı teklif etmiş.

Google, Play Store’da sunduğu uygulamaların ödemelerinden kestiği %30’luk pay nedeniyle daha önce birçok kez gündeme gelmiş, yoğun eleştiri almıştı. Hakkında davalar açılan teknoloji devi, Apple’la birlikte bir heyet oluşturup ‘Açık Uygulama Marketi Kanunu’na da karşı gelmiş, tekelci görüşünü savunmuştu. Şirketin rekabete geçit bile vermeyen bu tavrı, bu sefer de dünyanın en popüler film - dizi yayın platformu Netflix’e yaptığı bir teklifle gündeme geldi.

Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre Google, %30’luk payı Google’a vermek istemeyen Netflix’e daha düşük pay ödeyip Play Store ödeme sisteminde kalması için teklifte bulundu. Bu iddia, başka uygulamalarla da aynı yolu izleyen Google’ı tekrardan eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.

Spotify ve Tinder'dan sonra Netflix'e de torpil teklifi

Google’ın Play Store’daki uygulamaların ödemelerinden aldığı %30’luk paydan görünüşe bakılırısa birçok büyük uygulama, kısmen muaf kalıyor. Aslında aşırı görülen bu ödemeyi yapmak istemeyen uygulama geliştiricileri, uygulamalarını ücretsiz yapıp uygulama içi ‘premium’ ödeme alarak bu soruna çözüm bulabiliyor. Zira geliştiricilerin şimdilik Play Store ve App Store’dan başka seçeneği yok. Ancak Google’a büyük getiri sağlayan uygulamalar bunu yapmak isteyince Google’dan torpil niteliğinde teklifler gelebiliyor.

Şirket daha önce ödemelerini kaybetmek istemediği Spotify ve Tinder’a yaptığı indirim ya da muafiyet teklifleriyle gündeme gelmişti. Şimdi de Epic Games davasında şirketin Netflix'e sadece %6'lık ödeme yapmasını teklif ettiği iddia edildi. Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileriyle yaptığı anlaşmalarla farklı uygulama dükkanlarının kullanılmasının da önüne geçen Google, yaptığı bu ayrıcalıkla kendisine karşı açılan davalarda yine koz kaybetti. Şirketin sözcüsü, yaptığı açıklamada izlenen bu politikayı şu sözlerle yalanladı:

“Tüm geliştiriciler, ödeme politikaları da dahil olmak üzere her politikamıza eşit şekilde tabiidir. Geliştiricileri kaynaklar ve yatırımlarla destekleyen programlarımız uzun süredir yürürlüktedir. Bu programlar, işletim sistemleri ve uygulama dükkanları arasındaki sağlıklı rekabetin kanıtıdır ve geliştiricileri destekler."

Google’a açılan davada parmak basılan bir diğer konu da şirketin geliştirici dağıtım sözleşmesinde yer alan, geliştiricilerin uygulamalarını kullanan kişilerin bilgilerine erişmesini engelleyen madde. Bu madde yüzünden geliştiriciler, kullanıcılara doğrudan ulaşıp onlara Google Play’inkinden daha iyi teklifler sunamıyor. Tüm bu tekelcilik politikasının Apple ve Google’ın karşı çıktığı ‘Açık Uygulama Marketi Kanunu’ ile sonlandırılması, ya da en azından bir nebze kontrol altına alınması; geliştirici ve kullanıcılar tarafından umut ediliyor.