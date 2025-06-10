Apple, WWDC 2025 lansmanında Vision Pro'ya gelecek visionOS 26 güncellemesini duyurdu. İşte yeni güncellemeyle karma gerçeklik gözlüğüne gelecek özellikler.

Apple, dün akşam başlattığı WWDC 2025 geliştirici konferansı lansmanında işletim sistemlerinin yeni sürümlerini bizlerle buluşturdu. Tabii ki bunlardan biri de Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüklerine gelecek “visionOS 26” ismini alan yeni güncellemeydi. Peki visionOS 26 nasıl özelliklerle geliyor?

Henüz Türkiye’de satışta olmayan Apple Vision Pro cihazına gelecek güncelleme, kullanıcıların çok daha güçlü uzamsal deneyimler yaşamasına imkân tanıyacak. Araç takımlarında değişikliklerden daha gerçekçi fotoğraflara kadar birçok yenilik vision 26 ile Apple Vision Pro kullanıcılarına sunulacak.

visionOS 26 ile gelecek yeni özellikler:

Araç takımları uzamsal hâle geliyor

Apple, Vision Pro ile “uzamsal” ismini verdiği, gözlüğü takarken tıpkı gerçekten oradaymış hissiyatı veren bir teknolojiyi kullanıma sunmuştu. visionOS 26 da bu sistemi araç takımlarına entegre ediyor. Artık widget’lar, bulunduğu ortama uyumlu olabilecek ve böylece daha gerçekçi bir deneyim sunacak.

Yukarıdaki görsel ve GIF’ten de görebildiğiniz gibi gözlüğü taktığınızda tıpkı gerçekten o ortamdaymış gibi görünecekler. Bu; çerçeve genişliği, renk ve derinlik gibi konularda ayarlamalar ile gerçekleşecek. Uzamsal fotoğraflardan çalma listelerine, saatlerden takvime kadar birçok farklı widget’ta kullanılabilecek.

Geliştirilmiş ortak uzamsal deneyimler

visionOS 26, aynı ortamda bulunan birden fazla Vision Pro kullanıcısının birlikte uzamsal deneyimler yaşamasına imkân tanıyacak. Birlikte 3 boyutlu şekilde filmleri izleme, oyunlar oynama, birlikte çalışma gibi birçok farklı ortak eylemi gerçekleştirmek mümkün hâle gelecek.

Persona isimli avatarlar daha doğal bir görünüme sahip olacak

Vision Pro, kullanıcının yüzünü tarayarak “Persona” ismi verilen, FaceTime aramaları gibi yerlerde kullanılan avatarlar oluşturmaya imkân tanıyordu. visionOS 26 güncellemesi, bu avatarları da iyileştirecek. Artık Persona’lar, çok daha doğal, kullanıcıya daha fazla benzeyen bir görünüme sahip olacak. Göz, kirpik, saç rengi ve ten rengi gibi detaylar daha gerçekçi şekilde avatarlarda yer alacak.

Uzamsal ortamlar

visionOS 26, üretken yapay zekâ algoritmasından yararlanarak çok daha gerçekçi uzamsal fotoğraf deneyimi sunacak. Böylece farklı perspektiflere sahip uzamsal ortamlar oluşturulabilecek. Basitçe anlatacak olursak örneğin uzamsal fotoğraflarda eğilip sağa sola bakabileceksiniz. Yani tıpkı o fotoğrafın içindeymişsiniz gibi hissedeceksiniz.

PlayStation VR2 kontrolcülerine destek

Vision Pro’nun öne çıktığı konulardan biri de oyun deneyimiydi. Apple, yeni visionOS güncellemesinde bu konuda sevindirici bir hamle yaptı. Artık cihazda PlayStation VR2 kontrolcülerine destek sunulacak.

WWDC 2025'te yapılan tüm duyurular: