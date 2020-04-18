Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, fiyatıyla dikkat çeken Mac Pro için resmi web sitesinde yeni GPU yapılandırmaları sunmaya başladı. Yeni yapılandırma seçenekleriyle müşteriler, 16 GB belleğe sahip Radeon Pro W5700X GPU'lardan bir veya iki adet satın alabiliyor.

Apple’ın WWDC 2019 konferansında tanıttığı profesyonel iş makinesi Mac Pro, geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa sunulmuştu. Tam paketi neredeyse bir ev fiyatında olan bilgisayar için Apple, yeni donanım yükseltme seçenekleri sunmaya başladı. Yeni seçenekle birlikte müşteriler, Mac Pro için nispeten daha ucuz bir GPU’yu seçebiliyorlar.

Apple, giriş modelini 42.999 TL’den listelediği Mac Pro’da Radeon Pro Vega II GPU yükseltmesi için ekstra 19.200 TL istiyordu. Bu teklifle ilgilenmeyen ve nispeten daha ucuz bir GPU arayan kullanıcılar, yakın bir zamanda bilgisayarlarını daha uygun fiyatlı bir GPU ile yapılandırabilecek.

Yeni 16 GB Radeon Pro W5700X GPU için ekstra 4.800 TL ödemek gerekiyor:

Yeni yapılandırma seçenekleriyle birlikte şirket, müşterilerine 16 GB belleğe sahip olan yeni Radeon Pro W5700X GPU tercihi sunuyor. Üstelik müşteriler, istedikleri takdirde 16 GB GDDR6 belleğe sahip Radeon Pro W5700X GPU’lardan iki adet satın alabiliyor. Bu yapılandırma seçeneğini seçen kullanıcıların, tek bir Radeon Pro W5700X GPU için 42.999 TL’lik başlangıç fiyatına ek olarak 4.800 TL daha ödemeleri gerekiyor.

Çift 16 GB GDDR6 Radeon Pro W5700X yapılandırma seçeneğine geldiğimizdeyse 12.800 TL’lik ekstra bir ödeme karşımıza çıkıyor. Elbette bu fiyatların pek de ucuz olmadığını söyleyebiliriz ancak 32 GB HBM2 belleğe sahip Radeon Pro Vega II GPU’ya 19.200 TL ödemek istemeyen müşteriler, tercihlerini bu yönde kullanabilirler.

Her hamlesiyle gündem yaratan ABD merkezli teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde yine tepki çeken bir olaya imza atarak Mac Pro’nun 5.599 TL’lik tekerleklerini satışa sunmuştu. Yalnızca kasayı hareket ettirmeye yarayan tekerleklerin bu kadar yüksek fiyattan satılmasıysa pek çok kişi tarafından eleştirilmişti. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.