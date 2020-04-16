Apple, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Mac Pro için yeni aksesuarlarını satışa sundu. Bilgisayar kasasının hareket ettirilmesi için kullanılan tekerlekler ve tekerlekli Mac Pro'ları sabit tutmak için kullanılan ayak kiti, 5.599 TL ve 2.399 TL karşılığında satışa sunuldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birkaç ay önce duyurduğu Mac Pro modelleri, uzunca bir süre tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Öyle ki bu bilgisayar hem tasarımı hem donanım özellikleri hem de fiyatı açısından benzersiz denebilir. İsteyen kişiler, Mac Pro'yu tekerlekli olarak sipariş edebiliyorlardı ancak Mac Pro'nun tekerlekleri, harici olarak yeni satışa sunuldu.

Apple'ın Mac Pro için satışa sunduğu tekerlekler, en az Mac Pro'nun kendisi kadar ilginç bir fiyata sahip. Açık konuşmak gerekirse eğer bir Mac Pro satın almaya karar verirseniz ve bu bilgisayar kasasını hareket ettirmek isterseniz, çok ciddi bir bedel ödemek zorunda kalacaksınız. Hem de çok ciddi...

Mac Pro için tekerlek satın almak isterseniz, 5.599 TL ödeme yapmanız gerekecek

Apple, dün itibarıyla piyasaya sürdüğü tekerlek kitlerinin kauçuk ve paslanmaz çelik malzemeden üretildiğini, bu ürünün Mac Pro'ya hareket özelliği kazandırdığını ifade ediyor. Yani 5.599 TL'ye satın alacağınız 4 adet tekerlek, bir gün Mac Pro'yu kullandığınız masanızı değiştirmek isterseniz, kasayı yerden kaldırmadan başka bir yere taşımanıza yardımcı olacak.

5.599 TL'lik tekerlek yerine 2.399 TL'lik ayak kiti de alabilirsiniz

Apple'ın piyasaya sürdüğü başka bir Mac Pro aksesuarı ise ayak kiti. Bu kit, Mac Pro'nuzun sadece ayakta durmasını sağlıyor. Standart bir Mac Pro'nun zaten bu kit ile birlikte geldiğini ifade eden Apple, tekerlekli olarak satın alınan Mac Pro'ların bu kit aracılığıyla sabit kalacağını söylüyor. Tornavida uçları da dahil olan bu kite sahip olmak isterseniz, 2.399 TL ödeme yapmanız gerekiyor.